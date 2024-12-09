سوريون يائسون يبحثون في سجن صيدنايا سيئ السمعة عن ذويهم المفقودين

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من مايا الجبيلي

صيدنايا (سوريا) (رويترز) – تضاءلت يوم الاثنين آمال العثور على مفقودين داخل زنازين قذرة بسجن صيدنايا في سوريا حيث واصلت أسر دون جدوى البحث عن ذويها المحتجزين منذ فترة طويلة بعد أن فتح مقاتلو المعارضة أبواب السجن.

وبعد الإطاحة بالرئيس السوري يوم الأحد خرج آلاف ممن كانوا قابعين في السجن في ظل منظومة اعتقال قاسية انتهجها بشار الأسد، وفي بعض الحالات برفقة أقاربهم الذين كانوا يعتقدون أنهم أُعدموا قبل سنوات.

لكن عددا لا يحصى من الأسر لا تزال تبحث في الممرات المظلمة والزنازين السرية داخل المجمع الذي يشبه المتاهة بحثا عن أثر لأحبائهم الذين اعتقلوا بسبب احتجاج أو تحد للسلطات أو مجرد التعبير عن السخط.

جاء أحمد النجار إلى دمشق قادما من حلب على أمل العثور على ابني أخيه القُصر اللذين اعتقلتهما قوات الأمن التابعة للأسد في عام 2012.

وقال إنه لا يزال يبحث عنهما وإن أناسا أخبروه بوجود سجن تحت الأرض.

وانتشرت شائعات يوم الأحد مفادها أن آلافا آخرين من السجناء ما زالوا مسجونين في زنازين تحت الأرض لا يمكن الوصول إليها.

ونشرت منظمة الخوذ البيضاء، التي ظلت لسنوات تحفر بين المباني المنهارة بعد الضربات الجوية، فريقا من أفراد الإنقاذ.

وقال أحد رجال الإنقاذ “كان‭‭‭ ‬‬‬بحوزتهم خريطة حصلوا عليها من ضابط منشق عن الجيش السوري. هدموا أحد الجدران ولم يعثروا على شيء… هدموا جدارا آخر ليجدوا وراءه بابا”.

لكن بحلول بعد ظهر يوم الاثنين لم يكن هناك أي مؤشر على وجود المزيد من السجناء.

وخارج السجن جلست انتصار الجابر في انتظار أنباء عن ذويها. وكان شقيقها البالغ من العمر 45 عاما وقريب آخر لها مسجونين في صيدنايا، لكن لم يُسمح لها برؤيتهما منذ 2014.

وقالت “من 2014 كانت آخر زيارة… قالولي متوفي لهون (ما) عاد تيجين. أخوكي إرهابي واتوفى. أنا كنت أزوره هون”. لكنها استمرت في الانتظار متمسكة بالأمل.

وعند مسجد على الطريق المؤدي إلى السجن، كان الناس يسجلون الأسماء وأرقام الهواتف في حالة العثور على أقارب مسجونين.

وقالت إحدى النساء إنها رأت ابنها في لقطة مصورة للسجناء المفرج عنهم يوم الأحد.