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سويسرا تعلق إجراءات اللجوء للسوريين بعد سقوط الأسد

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زوريخ (رويترز) – قالت الحكومة السويسرية إنها علقت إجراءات لجوء السوريين حتى تتمكن من تقييم الوضع هناك بشكل أفضل بعد سيطرة مقاتلين من المعارضة على العاصمة دمشق وفرار الرئيس بشار الأسد إلى روسيا.

وذكرت الأمانة العامة للهجرة مساء يوم الاثنين أنها لا تستطيع حاليا التحقق تماما مما إذا كانت أسباب لجوء السوريين لا تزال قائمة أو ما إذا كان تنفيذ أمر ترحيلهم سيكون صائبا.

وأضافت على منصة إكس “علقت الأمانة العامة إجراءات اللجوء والقرارات المتعلقة بطالبي اللجوء من سوريا اعتبارا من اليوم حتى يتسنى إعادة تقييم الوضع”.

يأتي القرار السويسري بعد قرارات مماثلة من حكومات أوروبية أخرى بتعليق طلبات اللجوء في الوقت الحالي.

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