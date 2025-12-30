سيتي غروب تقرر بيع عملياتها التجارية في روسيا بخسارة 1,1 مليار دولار

أعلنت مجموعة “سيتي غروب” الاثنين بأنها ستبيع ما تبقى من عملياتها التجارية في روسيا، متوقعة تكبّد خسارة بقيمة 1,1 مليار دولار في إطار الخطوة.

وتوقعت المجموعة المصرفية الأميركية العملاقة بأن تتم عملية البيع في النصف الأول من العام 2026، لكنها لفتت إلى أن الأمر سيبقى رهنا بالحصول على الموافقات التنظيمية.

وقالت في مذكرة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إنها “ستعلن ما تبقى من أنشطتها التجارية في روسيا على أنها +محجوزة للبيع+ اعتبارا من الفصل الرابع من 2025”.

وأشارت إلى أن الخطوة ستؤدي إلى تسجيلها خسائر ما بعد الضرائب في الفصل الحالي.

وستباع “أيه أو سيتي بنك” التي تدير عمليات الشركة المتبقية في روسيا إلى مصرف “رينيسانس كابيتال”، بحسب ما ذكرت المؤسسة المالية.

