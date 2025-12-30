The Swiss voice in the world since 1935
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

سيتي غروب تقرر بيع عملياتها التجارية في روسيا بخسارة 1,1 مليار دولار

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعلنت مجموعة “سيتي غروب” الاثنين بأنها ستبيع ما تبقى من عملياتها التجارية في روسيا، متوقعة تكبّد خسارة بقيمة 1,1 مليار دولار في إطار الخطوة.

وتوقعت المجموعة المصرفية الأميركية العملاقة بأن تتم عملية البيع في النصف الأول من العام 2026، لكنها لفتت إلى أن الأمر سيبقى رهنا بالحصول على الموافقات التنظيمية.

وقالت في مذكرة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إنها “ستعلن ما تبقى من أنشطتها التجارية في روسيا على أنها +محجوزة للبيع+ اعتبارا من الفصل الرابع من 2025”.

وأشارت إلى أن الخطوة ستؤدي إلى تسجيلها خسائر ما بعد الضرائب في الفصل الحالي.

وستباع “أيه أو سيتي بنك” التي تدير عمليات الشركة المتبقية في روسيا إلى مصرف “رينيسانس كابيتال”، بحسب ما ذكرت المؤسسة المالية.

غك/لين

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية