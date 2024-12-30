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سيول تدرس إجراء “عمليات تفتيش خاصة” لأسطولها من طائرات بوينغ 737-800

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أعلنت كوريا الجنوبية الإثنين أنّها تدرس إمكانية إجراء “عمليات تفتيش خاصة” لطائرات بوينغ 737-800 العاملة في البلاد، وذلك غداة مقتل 179 شخصا في كارثة تحطّم طائرة من هذا الطراز في مطار موان (جنوب غرب).

وقال جو جونغ-وان، رئيس مكتب سياسة الطيران في وزارة النقل الكورية الجنوبية للصحافيين إنّ “101 طائرة من طراز B737-800 تعمل حاليا في كوريا الجنوبية. لذلك، فإنّنا ندرس الخيارات لإجراء عمليات تفتيش خاصة لطائرات B737-800”.

والأحد، لقي 179 شخصا مصرعهم في تحطّم طائرة ركاب أثناء هبوطها في مطار موان آتية من بانكوك وعلى متنها 181 شخصا، في حادث لم ينج منه سوى شخصين ورجّحت السلطات أن يكون نتيجة اصطدام الطائرة بطيور ورداءة الطقس.

والطائرة وهي من طراز بوينغ 737-800، دخلت الخدمة عام 2009 بحسب موقع “فلايتردار” المتخصص، وقد تحطمت أثناء هبوطها. 

وكانت شركة بوينغ أعلنت في بيان أنّها على اتصال بشركة طيران “جيجو” المالكة للطائرة المنكوبة و”مستعدّة لتقديم الدعم لها”.

وهذا أول حادث مميت في تاريخ شركة طيران “جيجو” التي تأسست في 2005 وتعتبر من بين أكبر شركات الطيران المنخفض التكلفة في كوريا الجنوبية. 

وحوادث الطيران المميتة نادرة في كوريا الجنوبية، وأبرزها تحطم طائرة من طراز بوينغ 767 عائدة للخطوط الجوية الصينية قرب مطار بوسان في 15 نيسان/أبريل 2022، ما أدى الى مقتل 129 شخصا.

هس/بم

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