سي.آي.إيه تطلق مسعى جديدا لتجنيد إيرانيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي

reuters_tickers

3دقائق

واشنطن 26 فبراير شباط (رويترز) – نشرت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية على وسائل التواصل الاجتماعي تعليمات جديدة باللغة الفارسية للإيرانيين الراغبين في التواصل مع جهاز المخابرات بشكل آمن.

يأتي مسعى الوكالة للتجنيد في ظل تجهيزات كبيرة للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط، إذ قد يأمر الرئيس دونالد ترامب بمهاجمة إيران إذا فشلت المحادثات مع الولايات المتحدة المقررة يوم الخميس في التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج طهران النووي.

بدأ ترامب في طرح مبرراته لعملية أمريكية محتملة في خطاب حالة الاتحاد يوم الثلاثاء، قائلا إنه لن يسمح للجمهورية الإسلامية، التي وصفها بأنها أكبر راعي للإرهاب في العالم، بامتلاك سلاح نووي. وتنفي إيران سعيها لتكوين ترسانة نووية.

ونشرت الوكالة رسالتها باللغة الفارسية يوم الثلاثاء عبر حساباتها على إكس وإنستجرام وفيسبوك وتيليجرام ويوتيوب.

وهذه هي الأحدث في سلسلة رسائل الوكالة التي تهدف إلى تجنيد مصادر في إيران والصين وكوريا الشمالية وروسيا.

وحثت الوكالة الإيرانيين الراغبين في الاتصال بها على “اتباع الإجراءات المناسبة” لحماية أنفسهم قبل القيام بذلك وتجنب استخدام أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالعمل أو هواتفهم الشخصية.

وقالت في في الرسالة “استخدموا أجهزة جديدة يمكن التخلص منها إن أمكن… كونوا حريصين ممن حولكم ومن يمكنهم رؤية شاشتكم أو نشاطكم”، مضيفة أن أولئك الذين سيتصلون سيقدمون مواقعهم وأسماءهم ومسمياتهم الوظيفية و”مدى تمتعهم بمعلومات أو مهارات تهم وكالتنا”.

وقالت الرسالة إن هؤلاء الأفراد يجب أن يستخدموا خدمة في.بي.إن “لا تكون مقراتها في روسيا أو إيران أو الصين”، أو شبكة تور التي تشفر البيانات وتخفي عنوان الآي.بي للمستخدم.

ورفضت الوكالة التعقيب. ولم يرد وفد إيران لدى الأمم المتحدة بعد على طلب للتعليق.

من المقرر أن يلتقي المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بمسؤولين إيرانيين بقيادة وزير الخارجية عباس عراقجي في جنيف يوم الخميس لإجراء جولة جديدة من المفاوضات بشأن برنامج طهران النووي.

وهدد ترامب بإجراءات عسكرية إذا فشلت المحادثات في التوصل إلى اتفاق أو إذا أعدمت طهران من تم اعتقالهم لمشاركتهم في المظاهرات المناهضة للحكومة التي اندلعت بالبلاد في يناير كانون الثاني.

وتقول جماعات حقوقية إن الآلاف قتلوا في حملة القمع الحكومية على الاحتجاجات التي كانت أشد الاضطرابات الداخلية في إيران منذ فترة الثورة الإسلامية في 1979.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية )