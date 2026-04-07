شراكة إماراتية موريتانية لإعداد المعلمين رقميا وفق أحدث المعايير العالمية
أعلنت المدرسة الرقمية، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، انضمام 340 معلماً ومعلمة إلى “برنامج إعداد المعلم الرقمي” في معهد تكوين المعلمين بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.
وذكرت أنّ ك يأتي “ضمن برنامج تدريبي نوعي تنفذه الأكاديمية العالمية للمعلم الرقمي التابعة للمدرسة في مبادرة تعكس تسارع جهودها في التحول الرقمي في قطاع التعليم مستهدفةً الفئات الأقل حظاً حول العالم”.
ويهدف البرنامج إلى تأهيل الكوادر التعليمية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية وفق أحدث المعايير العالمية، بما يعزز قدراتهم المهنية ويدعم مسيرة التحول الرقمي في النظام التعليمي، عبر تطوير مهارات التعليم المدمج وإدارة الصفوف الرقمية، بحسب الوكالة الإماراتية.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد المستفيدين من برامج تدريب المعلمين في موريتانيا إلى أكثر من 2070 معلماً ومعلمة، فيما تجاوزت نسبة مشاركة المعلمات 45%، فيما اعتبرته الوكالة “مؤشرا واضحا على تنامي التوازن بين الجنسين وتعاظم دور المرأة في قيادة التحول نحو التعليم الرقمي”.
