شرطة أبوظبي تضبط 375 شخصًا بتهم تصوير مواقع مختلفة وتداول ونشر معلومات مضللة
أعلنت شرطة أبوظبي ضبط 375 شخصا من جنسيات مختلفة بتهم تصوير مواقع مختلفة وتداول ونشر معلومات مضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي ذات صلة بالأحداث الراهنة، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقًا للتشريعات النافذة، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأربعاء.
وأكدت شرطة أبوظبي أن “هذه الممارسات تعد مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، والتي تهدف إلى حماية المجتمع وصون أمنه واستقراره”.
وأكدت أنها “لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في بث الذعر وإثارة الرأي العام، وهي جريمة يعاقب عليها القانون”.
هت