شرطة نيويورك تقول إن عبوة ناسفة استهدفت تظاهرة مناوئة للمسلمين

أعلنت شرطة نيويورك الأحد أن القنبلة الحارقة التي أُلقيت قرب تظاهرة معادية للمسلمين جرت السبت أمام مقرّ رئيس بلدية المدينة، كانت عبوة ناسفة بدائية ومحلية الصنع، و”كان يمكن أن تتسبّب بإصابات خطيرة أو وفيات”.

وقالت الشرطة في بيان “أجرى فريق المتفجرات التابع لشرطة نيويورك تحليلا أوليا للعبوة التي أُشعلت وأُلقيت في تظاهرة أمس، وتوصل إلى أنها ليست عبوة مزيفة أو قنبلة دخان. إنها في الواقع عبوة ناسفة يدوية الصنع”.

وفتحت شرطة مكافحة الإرهاب في نيويورك تحقيقا بعدما ألقى رجل “أجهزة حارقة” قرب التظاهرة السبت.

وأعلنت قائدة شرطة نيويورك جيسيكا تيش أن ما ألقي كان يحتوي على مسامير وبراغ وفتيل.

وأشار فرع نيويورك لمكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) على إكس أن قسم مكافحة الإرهاب “يحقّق” في الحادثة بالتعاون مع شرطة نيويورك.

وأوقف المشتبه به الرئيسي أمير بلاط (18 عاما) مع شريك آخر، فضلا عن أربعة أشخاص يشتبه في صلتهم بالحادث، وفق ما أعلنت تيش التي أشارت إلى عدم وجود مؤشر راهنا على أن للحادثة علاقة بالحرب في الشرق الأوسط، وفق تيش.

وكان المؤثّر اليميني المتطرّف جايك لانغ المعروف بمواقفه المعادية للمسلمين دعا إلى التظاهر أمام مقرّ رئيس البلدية المسلم زهران ممداني الذي تولّى منصبه في الأول من كانون الثاني/يناير، احتجاجا على ما وصفه بـ”الأسلمة” وللمطالبة بوقف صلاوات المسلمين “في العلن” في نيويورك.

وأشارت تيش إلى أنه يُعتقد أن رئيس البلدية لم يكن في مقرّه وقت التظاهرة التي جمعت 20 شخصا، بحسب الشرطة، في مقابل 125 مشاركا في تظاهرة مضادة.

وتلقّى شاب معارض للمتظاهرين من ناشط آخر على ما يبدو جهازا ملفوفا بشريط لاصق يتصاعد منه دخان، فرماه قرب شرطيين قبل أن يجتاز الحاجز الأمني.

وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس في الموقع بأنه صاح “الله أكبر”.

وكان الشاب ألقى في وقت سابق جهازا مماثلا بالقرب من متظاهرين بينهم لانغ.

