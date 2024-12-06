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كيف أثرت أزمة نقص الأدوية على تجربتك في مجال الرعاية الصحية؟

يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

هل سبق لك أن زرت.ي صيدلية وأُبلغت.ي بعدم توفر الدواء الذي تحتاجه أو تحتاجينه؟ يمثل نقص الأدوية، بدءًا من المضادات الحيوية وصولاً إلى مسكنات الألم الشائعة، مشكلة متزايدة في سويسرا كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى.

تجري الآن مناقشة الحلول في سويسرا وأماكن أخرى، وتشمل هذه الحلول أنظمة الإنذار المبكر، وتخزين الأدوية، ودعم إنتاج الأدوية الجنيسة، وحتى تأميم بعض الشركات.ما هي تجربتك مع نقص الأدوية؟ وما رأيك في الخطوات التي يجب اتخاذها لمعالجة هذه المشكلة؟ شاركنا وشاركينا رأيك وانضم.ي إلى النقاش!

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