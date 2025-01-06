In che modo la carenza di medicinali ha influito sulla vostra esperienza sanitaria?
Vi è mai capitato di andare in farmacia e sentirvi dire che il vostro farmaco non è disponibile? La carenza di farmaci, dagli antibiotici ai comuni antidolorifici, è un problema crescente in Svizzera e in molti altri Paesi.
In Svizzera e altrove si stanno discutendo soluzioni come sistemi di allerta precoce, scorte, sovvenzioni alla produzione generica e persino la nazionalizzazione di alcune aziende.
Qual è stata la vostra esperienza con le carenze di medicinali e cosa pensate si debba fare al riguardo? Partecipate alla discussione e fatecelo sapere!
Salve, sono un cittadino colombiano e nel mio Paese la carenza di farmaci ha avuto un grande impatto sugli utenti del sistema sanitario. Nel caso della pandemia COVID 19, ci sono stati molti morti a causa della mancata applicazione del trattamento farmacologico, lo Stato si è giustificato con la mancanza di un vaccino e della possibilità di produrne uno. Si verifica anche una carenza stagionale di farmaci e, quando ciò accade, gli utenti devono viaggiare due o tre volte per richiedere i propri medicinali.
Hola, yo soy ciudadano colombiano y en mi paìs la escacez de medicamentos se ha visto con gran afectaciòn para los usuarios del sistema de salud. En el caso de la pandemia por COVID 19 se vio que hubo muchas muertes por la no aplicaciòn del tratamiento farmacològico, el estado se excuso con la falta de la vacuna y de las posibilidades de producir una. Tambièn se ve la escacez de medicamentos por temporadas y cuando eso ocurre los usuarios debemos viajar dos hasta tres veces para reclamar su medicamentos.
L'INDUSTRIA FARMACEUTICA GLOBALE :
Le politiche dell'industria farmaceutica non possono essere analizzate in modo isolato.
Va sottolineato che il loro obiettivo generale è l'accumulo di ricchezza, perché i farmaci e gli altri derivati di questa industria sono merci e hanno bisogno di trasformare i pazienti o le persone in loro clienti. La maggior parte di questa industria si trova nel Nord globale.
Questa deriva missionaria significa che le persone più colpite sono quelle del Sud globale che, a causa delle loro condizioni socio-economiche, sono vulnerabili a queste politiche perché i governi non hanno budget per la ricerca e lo sviluppo.
Questi fatti, accompagnati dai brevetti Corzo per il Sud globale, ci costringono a consumare a costi elevati gli stessi farmaci che nell'UE hanno prezzi ridicolmente bassi rispetto ai nostri Paesi. Uno di questi Paesi è Panama, dove si vendono i farmaci più costosi dell'America Latina; inoltre, i farmaci per le malattie orfane e catastrofiche non sono alla portata della popolazione e il sistema sanitario tarda ad acquisirli perché non sono registrati presso l'ente regolatorio. Questo complica e mette a rischio la vita di centinaia di persone. Tutti questi fatti ci portano a un mercato di usura e speculazione.
In sintesi, l'Industria Farmaceutica di questi tempi presenta analogie nello sfruttamento e nei profitti con quella delle droghe illecite nella maggior parte dei Paesi del Sud Globale e la distanza dallo spirito per cui è stata concepita per adempiere a una Missione Sociale per il bene dell'Umanità.
Cordiali saluti,
Il QF -Panama
LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA GLOBAL :
Las políticas de la Industria farmacéutica , No se pueden analizar aisladamente .
Debe señalarse entonces que su objetivo global es acumular riqueza , porque los medicamentos y otros derivados de esta Industria son mercancía , y necesitan por tanto convertir al paciente ó las personas en sus clientes .La mayoría de esta Industria se encuentra el Norte Global.
Esta desviación misional hace que los más afectados son los habitantes del Sur Global que por sus condiciones socio-economicas son vulnerables a dichas políticas porque los gobiernos no tienen presupuesto para la I+D .
Estos hechos acompañados de las Patentes de Corzo para el Sur Global , nos obligan a consumir a altos costos los mismo medicamentos que EU tienen precios irrisorios comparados con nuestros países. Siendo uno de ellos Panamá donde se venden los medicamentos más caros de LATAM y adicionalmente los medicamentos para enfermedades Huérfanas y Catastróficas no están al alcance de la Población y el Sistema de Salud demora en adquirirlos porque no están registrados ante el Órgano Regulador . Lo que complica y pone en riesgo la vida de un Centenar de personas. Todos estos hechos nos llevan a un mercado de la Usura y de especulación campante .
En resumen la Industria Farmacéutica de estos tiempos tiene similitudes en su explotación y ganancias a la de las drogas Ilícitas en la mayoría de los países del Sur Global y la distancia del espíritu para la cual fue concebida de cumplir una Misión Social en bien de la Humanidad .
Atentamente ,
El QF -Panamá
Il tema è ormai quasi esaurito. Se c'è una carenza, questa è semplicemente dovuta al fatto che la farmaceutica è ostaggio del business e se un farmaco non rende, la produzione è dismessa. Nel nostro paese c'è una abbondanza di tutto, di cure, di offerta, di farmaci e di farmacie. Siamo diventati disumani e non riusciamo più a rinunciare a nulla. Ci sono miliardi di persone che nemmeno hanno i farmaci di base.
Ben detto: approvo!
Non ho mai riscontrato alcuna carenza d farmaci in Svizzera, sebbene ne assuma diversi ogni giorno.
Ci fu un solo caso ove un certo sonnifero scarseggiava, ma in poco tempo il problema fu risolto dalla stessa farmacia.
Non mi sembra affatto che il problema, semmai esista, desti finora preoccupazione.
Ho affrontato un problema simile, ma di solito faccio scorta dei farmaci che assumo regolarmente. Si tratta di un problema serio, perché può compromettere la vita o la salute. Non ci vuole molto perché le persone inizino a morire a causa di medicine troppo tardi o troppo poche.
I faced a similar problem, but usually stockpile medicine which I take regularly. This is a serious problem because can affect life or health. It does not take much that people start dying because of too late or too little medicine.
Grazie per aver condiviso la sua esperienza. Può essere davvero un problema serio se un farmaco ritarda o non è disponibile.
Thank you for sharing your experience. It can indeed be a serious problem if a medicine is delayed or unavailable.
Non esageriamo: addirittura "inizino a morire" per mancanza di farmaci! Mica siamo nell'Africa profonda. C'è una rete di interconnessione fra le varie farmacie per cui il farmaco, prima o poi salta fuori. Importante è che manteniamo una forte industria farmaceutica in Svizzera (!) in modo da evitare la loro delocalizzazione all'estero.
Grazie per aver condiviso la sua prospettiva. Conosco diverse persone che sono state colpite dalla carenza di farmaci in Svizzera, ma fortunatamente i farmacisti sono riusciti a trovare soluzioni prima che la situazione diventasse grave. Tuttavia, può essere piuttosto frustrante e preoccupante per i pazienti e i farmacisti. Lei ha detto bene sul mantenimento di un'industria farmaceutica forte in Svizzera. Cosa pensa che le impedirà di delocalizzare (o almeno di produrre farmaci fondamentali) all'estero?
Thanks for sharing your perspective. I know several people who have been affected by shortages in Switzerland but fortunately, pharmacists have been able to find solutions before it becomes serious. It can be quite frustrating and worrying for patients and pharmacists though. You make a good point about keeping a strong pharmaceutical industry in Switzerland. What do you think will keep them from relocating (or at least production of key medicine) abroad?
Dal 2004 vivo con un organo di un donatore e sono dipendente da immunosoppressori e altri farmaci. Fortunatamente, in Svizzera tutti i farmaci erano facili da ottenere e sempre disponibili.
I live with a donor organ since 2004 and am dependent on immunosuppressants and other medications. Fortunately, in Switzerland all medications were easy to obtain and always available.
Che ne dici di un nuovo argomento? Noioso come l'inferno...
How about a new subject??? Boring as hell...
Grazie per il suo commento - quali argomenti suggerirebbe/vorrebbe vedere messi in discussione?
Thanks for your comment - what subjects would you suggest / would you like to see put up for debate?
Infatti: isteria mediatica!
Ho una malattia cronica di lunga durata che richiede una serie di farmaci. Sono molto soddisfatto dell'assistenza sanitaria svizzera e della disponibilità di farmaci. Vengo da un Paese in cui non esiste un'assistenza sanitaria universale e posso dire con certezza che nel mio Paese morirei molto prima.
A volte ho dovuto aspettare un giorno o due per medicine specifiche e costose, ma ho sempre ricevuto i farmaci entro pochi giorni. Tuttavia, antibiotici, FANS e altri farmaci comuni sono sempre prontamente disponibili.
I have a long-term chronic disease that requires a variety of medication. I am very pleased with Swiss healthcare and the availability of medicine. I am from a country with no universal healthcare, and I can say with certainty that I would likely die much sooner in my home country.
I have had to wait a day or two for specific, expensive medicine at times, but have always received medication within days. However, antibiotics, NSAIDs, and other common medicines are all readily available every time.
