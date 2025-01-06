In che modo la carenza di medicinali ha influito sulla vostra esperienza sanitaria?

Vi è mai capitato di andare in farmacia e sentirvi dire che il vostro farmaco non è disponibile? La carenza di farmaci, dagli antibiotici ai comuni antidolorifici, è un problema crescente in Svizzera e in molti altri Paesi.

In Svizzera e altrove si stanno discutendo soluzioni come sistemi di allerta precoce, scorte, sovvenzioni alla produzione generica e persino la nazionalizzazione di alcune aziende.

Qual è stata la vostra esperienza con le carenze di medicinali e cosa pensate si debba fare al riguardo? Partecipate alla discussione e fatecelo sapere!

