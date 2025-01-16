شركات طيران تستأنف بحذر بعض الرحلات في الشرق الأوسط

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برلين (رويترز) – قالت شركة لوفتهانزا الألمانية يوم الخميس إنها ستستأنف رحلاتها الجوية من وإلى تل أبيب اعتبارا من الأول من فبراير شباط، بينما أعلنت ويز إير استئناف الرحلات من لندن إلى تل أبيب اعتبارا من يوم الخميس، بعد إعلان الوسطاء عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وألغت العديد من شركات الطيران الغربية رحلاتها إلى مناطق واسعة من الشرق الأوسط في الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك الرحلات من وإلى بيروت وتل أبيب، مع اشتعال الصراع في المنطقة.

كما تجنبت شركات الطيران المجال الجوي للعراق وإيران خوفا من التعرض بطريق الخطأ لهجمات الطائرات المسيرة أو الصواريخ.

واستأنفت ويز إير رحلاتها إلى عمان بالأردن اعتبارا من يوم الخميس من مطار لندن لوتن.

وشمل قرار لوفتهانزا باستئناف الرحلات إلى تل أبيب شركات طيران مجموعة لوفتهانزا، وهي بروكسل إيرلاينز ويورو وينجز والخطوط الجوية النمساوية والخطوط السويسرية.

وقالت شركة رايان إير في مقابلة مع رويترز الأسبوع الماضي، قبل الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، إنها تأمل في تشغيل جدول صيفي كامل من وإلى مطار بن جوريون في تل أبيب.

وفي أعقاب سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، قالت الخطوط الجوية التركية إنها ستستأنف رحلاتها إلى العاصمة السورية دمشق في 23 يناير كانون الثاني بواقع ثلاث رحلات أسبوعيا.

لكن شركات الطيران قالت إنها لا تزال تتوخى الحذر وتراقب الوضع عن كثب قبل استئناف الرحلات في المنطقة بالكامل.

ومع ذلك فإن تعليق رحلات لوفتهانزا من وإلى طهران حتى 14 فبراير شباط لا يزال قائما ولن تسيّر الشركة رحلات إلى بيروت حتى نهاية يوم 28 فبراير شباط.