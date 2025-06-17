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شركات طيران في إسرائيل تبدأ يوم الأربعاء رحلات لإعادة العالقين في الخارج

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من ستيفن شير

(رويترز) – ذكرت شركات طيران إسرائيلية يوم الثلاثاء أنها حصلت على إذن من الحكومة لبدء تسيير رحلات لإعادة العالقين في الخارج منذ بداية الصراع مع إيران، في إشارة إلى من ألغيت رحلاتهم إلى إسرائيل عند إغلاق مجالها الجوي.

وتقرر إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي منذ أن بدأت إسرائيل وإيران تبادل الهجمات يوم الجمعة، مما أدى إلى تقطع السبل بعشرات الآلاف من المسافرين الذين أُلغيت رحلاتهم إلى تل أبيب.

وقالت شركة طيران العال إنها تتوقع تسيير رحلات إلى إسرائيل يوم الأربعاء من لارنكا وأثينا وروما وميلانو وباريس.

وأضافت أن عدم تسيير أي رحلات جوية من إسرائيل إلى دول أخرى سيستمر. وألغت طيران العال جميع رحلاتها المجدولة حتى 23 يونيو حزيران.

وقالت الشركة “نتفهم الصعوبة وعدم اليقين والتوتر الذي يعاني منه عملاء طيران العال في الخارج الراغبون في العودة إلى إسرائيل، وكذلك الذين تعطلت خطط سفرهم”.

وأضافت “سيتم تسيير رحلات الإنقاذ تدريجيا، لذا يرجى من عملاء طيران العال في الخارج التحلي بالصبر. نوصي بالاستعداد للبقاء لفترة طويلة والقيام بترتيبات إقامة”.

وأعلنت شركة أركياع، المنافس الأصغر حجما، أنها ستعيد الإسرائيليين من كارباثوس في اليونان ولارنكا في قبرص وتيفات في الجبل الأسود.

وأضافت “أركياع مستعدة للعمل خلال أي فترة زمنية توافق عليها السلطات الأمنية، بما في ذلك في يومي الجمعة والسبت، وتعمل مع السلطات لبحث توسيع نطاق عملية الإنقاذ”.

وأعلنت شركة يسرائير أيضا تسيير ثلاث رحلات للإسرائيليين من لارنكا وأثينا ومن فارنا في بلغاريا يوم الأربعاء، وتأمل في توفير المزيد قريبا. وألغت الشركة رحلاتها الخارجية والداخلية حتى 30 يونيو حزيران.

وقالت وزارة النقل الإسرائيلية إن ما يصل إلى 150 ألف إسرائيلي في الخارج، منهم نحو 50 ألفا يسعون للعودة إلى إسرائيل.

وقالت طيران العال إنه في غضون 90 دقيقة من فتح البوابة الإلكترونية للمسافرين الراغبين في العودة إلى إسرائيل، انضم أكثر من 60 ألف راكب إلى قائمة انتظار إلكترونية للتسجيل.

وقالت شركة مانو ماريتايم لتسيير الرحلات البحرية، التي تصل الطاقة الاستيعابية لسفينتها كراون إيريس إلى 2000 مسافر، إنها ستنظم رحلتين من قبرص إلى مدينة حيفا الساحلية الإسرائيلية على البحر المتوسط.

تدفقت أعداد كبيرة من المسافرين إلى قبرص، أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل. وتستغرق الرحلات الجوية من مدينة لارنكا الساحلية إلى تل أبيب 50 دقيقة بينما تستغرق رحلات القوارب إلى حيفا نحو 15 ساعة.

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