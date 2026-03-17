شركة شحن فرنسية عملاقة تقيم ممرات برية بديلة في ظل إغلاق هرمز

أعلنت شركة الشحن الفرنسية “سي إم إيه/سي جي إم” الثلاثاء أنها ستنقل الحاويات برا عبر السعودية والإمارات العربية المتحدة لمواصلة خدمة زبائنها في الخليج مع إغلاق إيران مضيق هرمز بشكل شبه كامل.

وقالت “سي إم إيه/ سي جي إم”، ثالث أكبر شركة شحن في العالم، في بيان إنها ستستخدم ميناء جدة في غرب السعودية على البحر الأحمر، كنقطة انطلاق لحاويات السفن القادمة من الصين وآسيا، وذلك لضمان “استمرارية” عمليات التسليم في الشرق الأوسط.

وأوضحت أن الممر الذي سيربط جدة بالدمام في شرق السعودية عن طريق الشاحنات، سيتيح “ربط التدفقات بالبحر الأبيض المتوسط وآسيا دون المرور بمضيق هرمز”.

كانت موانئ جبل علي وخليفة والشارقة في الإمارات بمثابة نقاط الدخول الاستراتيجية الرئيسية للبضائع من آسيا إلى دول الخليج.

لكن نظرا لوقوعها شمال مضيق هرمز، يتعذّر على السفن الوصول إليها منذ اندلاع الحرب في المنطقة وإغلاق إيران عمليا الممر البحري الضيق.

ولتجاوز ذلك، سترسو سفن “سي إم إيه/ سي جي إم” في ثلاثة موانئ تقع جنوب المضيق، وهي خورفكان والفجيرة في الإمارات، بالإضافة إلى ميناء صحار في سلطنة عمان، وسيتم ربطها بـ”ممرات برية… لنقل الحاويات إلى وجهات أخرى”.

وبحسب خريطة “الممرات اللوجستية متعددة الوسائط” التي أرسلتها إلى الصحافة، تُعدّ شركة الشحن أيضا خطوط نقل برية بديلة من ميناء العقبة الأردني إلى بغداد والبصرة في العراق. كما تخطط الشركة لاستخدام خطوط النقل البري من ميناء مرسين في تركيا لتوصيل السلع إلى شمال العراق.

