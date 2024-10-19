شولتس يزور تركيا لبحث أزمة الشرق الأوسط والمهاجرين

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يلتقي المستشار الألماني أولاف شولتس بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت لمناقشة تصاعد أزمة الشرق الأوسط والهجرة.

وصل شولتس إلى إسطنبول مساء الجمعة بعد اجتماع مع الرئيس الأميركي جو بايدن وزعماء فرنسا وبريطانيا في برلين.

وأدى اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة إلى مزيد من التوتر في العلاقات.

وهاجم إردوغان إسرائيل مرارا بسبب الحرب في غزة التي وصفها بأنّها “إبادة جماعية”.

من جهتها، تعتبر برلين داعما قويا لإسرائيل، وقد دافعت عن حقها في الدفاع عن نفسها، على الرغم من أنّها دعت بشكل متزايد إلى ضبط النفس.

وعندما زار الرئيس التركي ألمانيا العام الماضي، تبادل الانتقادات اللاذعة مع شولتس بشأن النزاع.

وأكد شولتس الجمعة أنه يأمل أن يمهد مقتل السنوار الطريق لوقف إطلاق النار.

كان السنوار يعتبر مهندس هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على إسرائيل والذي أشعل فتيل الحرب في غزة.

وقدم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة “تعازيه” لمسؤولين من حماس خلال اجتماع في إسطنبول عقب مقتل السنوار.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع أيضا “حالة المفاوضات الأخيرة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي يسمح بتبادل رهائن وسجناء فلسطينيين”.

وتتسم علاقات ألمانيا بحساسية بالغة مع تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي. وتضم ألمانيا أكبر جالية تركية في أوروبا يبلغ تعدادها حوالى 3 ملايين نسمة.

من المتوقع أن تكون قضية الهجرة على رأس جدول أعمال المحادثات بين شولتس وإردوغان.

وأعلنت برلين في نهاية أيلول/سبتمبر أنّها وافقت على خطة مع تركيا تكثف ألمانيا بموجبها عمليات ترحيل طالبي اللجوء الأتراك الذين رفضت طلباتهم، غير أنّ أنقرة سارعت إلى نفي التوصّل إلى اتفاق مماثل.

وتتعرض حكومة شولتس لضغوط متزايدة بعد سلسلة جرائم عنيفة وهجمات متطرّفة ارتكبها طالبو لجوء.

وتتوقع تركيا أيضا إحراز تقدم في خططها لشراء 40 طائرة يوروفايتر تايفون التي يقوم بتصنيعها اتحاد مكون من أربع دول بما في ذلك ألمانيا.

فو/شي/ص ك