شي جينبينغ يؤكد أن على الصين تجاوز تحديات تطوير الذكاء الاصطناعي

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أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ أن على بلاده أن تتجاوز تحديات تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي الأساسية، بما في ذلك صنع الرقائق المتطورة، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية السبت.

تسعى الصين إلى الهيمنة على قطاع الذكاء الاصطناعي، وهو هدف معقد بسبب المواجهة التجارية مع واشنطن، والتي قد تزيد من حرمان الصناعة الصينية من بعض منتجات التكنولوجيا المتطورة.

ويخوض أكبر اقتصادين في العالم معركة تجارية متصاعدة، على خلفية الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب على السلع الصينية ووصلت إلى 145 في المئة على الكثير من المنتجات.

وردت بكين بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 125% على الواردات من الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، دعا شي إلى “مواصلة تعزيز البحوث الأساسية وتركيز جهودنا على التغلب على التحديات في التقنيات الرئيسية مثل الرقائق المتقدمة والبرمجيات الأساسية، وبناء نظام ذكاء اصطناعي مستقل”، وفقا لوكالة أنباء شينخوا.

منذ إطلاق “تشات جي بي تي” في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، انتشرت نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي في الولايات المتحدة والصين.

وسرعان ما كشفت “ديب سيك” الصينية عن خوارزمية جديدة تحمل اسمها في كانون الثاني/يناير، ما أثار صدمة في الأسواق العالمية.

وحظي “ديب سيك” بإعجاب خبراء القطاع بقدرته الواضحة على مطابقة أو حتى تجاوز أداء منافسيه في الغرب مثل “تشات جي بي تي”، رغم أن تكلفة تطويره أقل بكثير بالمقارنة.

لكن أقر شي الجمعة بأن الصناعة الصينية لا تزال تعاني من “ثغرات”.

وأضاف أن “تعزيز الاعتماد على الذات” في هذا المجال “ضروري”، مؤكدا على أهمية الدعم السياسي لتحقيق ذلك، ومشيرا إلى “مجموعة من السياسات مثل حقوق الملكية الفكرية، والضرائب، والمشتريات العامة، وإتاحة البنية التحتية” لدعم الابتكار والنمو الاقتصادي.

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