صحة غزة: مقتل 50 نصفهم قرب موقع توزيع مساعدات غذائية

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من نضال المغربي وحاتم خالد

القاهرة/غزة (رويترز) – قالت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم الاثنين إن 50 شخصا على الأقل قتلوا بنيران إسرائيلية نصفهم قرب موقع توزيع مساعدات تشغله مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة في وقت ندد فيه مسؤولون في الأمم المتحدة بأساليب توزيع المساعدات التي تدعمها إسرائيل.

وقال مسعفون إن 23 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 200 قرب موقع توزيع مساعدات في رفح جنوب القطاع في أحدث وقائع إطلاق نار الجماعية التي قتلت مئات الفلسطينيين لدى محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية منذ أن فرضت إسرائيل نظام توزيع جديدا بعد أن رفعت جزئيا حصارا كاملا على القطاع استمر قرابة ثلاثة أشهر.

ووضعت إسرائيل مسؤولية توزيع أغلب المساعدات التي سمحت بدخولها لقطاع غزة في يد مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة والتي تدير ثلاثة مواقع للتوزيع تحرسها قوات إسرائيلية.

ورفضت الأمم المتحدة هذه الترتيبات وقالت إن عمليات التوزيع التي تقوم بها المؤسسة ليست كافية وتشوبها المخاطر وتنتهك مبادئ الحيادية في العمليات الإنسانية.

ولم يصدر تعليق بعد من إسرائيل بشأن تقارير عن إطلاق النار يوم الاثنين. وفي وقائع سابقة أقرت إسرائيل في بعض الأحيان بفتح قواتها النار قرب مواقع لتوزيع المساعدات وألقت باللوم على مسلحين تتهمهم بإثارة العنف.

وقالت مؤسسة غزة الإنسانية في بيان مساء الاثنين إنها وزعت أكثر من ثلاثة ملايين وجبة في مواقع التوزيع الأربعة التابعة لها دون وقوع حوادث.

ووصل أقارب القتلى لمستشفى ناصر لتشييع ذويهم وانتحب أطفال ونساء بجوار جثث ملفوفة بالأكفان.

وقال أحمد فايد وهو ممن حاولوا الوصول للمساعدات يوم الاثنين “رحنا على أساس نجيب مساعدات الواحد يطعم ولاده لكن هما عاملينها مصيدة للقتل. أنا بنصح كل واحد محدش يروح”.