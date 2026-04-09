صندوق النقد الدولي يوافق على قرض بـ700 مليون دولار لسريلانكا

وافق صندوق النقد الدولي الخميس على قرض إضافي بقيمة 700 مليون دولار لسريلانكا، داعيا كولومبو إلى تسريع الإصلاحات لحماية التعافي الاقتصادي بعد أزمة 2022، والتعامل مع تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط.

وجاء القرض الجديد في إطار برنامج إنقاذ بقيمة 2,9 مليار دولار على أربع سنوات، ويشترط من بين أمور أخرى إعادة العمل بآلية استعادة التكاليف في تسعير الطاقة. وأعلنت الحكومة أنها ستنفق نحو 200 مليون دولار على دعم الوقود بعد أزمة طاقة ناجمة عن الحرب في إيران أجبرتها على رفع أسعار التجزئة بنسبة الثلث.

ويعارض الصندوق الدعم العام للطاقة، ويطالب بضمان استرداد تكاليف أسعار الكهرباء، خصوصا مع استمرار الدعم للمستهلكين الصغار.

وأوضح في بيانه أن سريلانكا “تعاني بشكل كبير من تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، الذي رفع أسعار الطاقة، وعطّل مركزا رئيسا للسياحة، وأثر على العمالة السريلانكية في المنطقة”.

وكانت الجزيرة على وشك الحصول على دفعة بقيمة 340 مليون دولار من الصندوق في تشرين الثاني/نوفمبر، لكن الإعصار “ديتواه”، أسوأ كارثة طبيعية منذ عقدين، تسبّب في مقتل 641 شخصا وتشريد الآلاف، ما دفع الحكومة إلى طلب قرض طارئ بقيمة 206 ملايين دولار للإغاثة. وقدّر البنك الدولي الأضرار في البنية التحتية بـ 4,1 مليارات دولار.

وعانى اقتصاد سريلانكا أسوأ ركود في 2022 بانكماش 7,3%، حين استقال الرئيس غوتابايا راجاباكسا بعد احتجاجات شعبية. وأبقت الإدارة الحالية بقيادة الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي الذي تولّى السلطة أواخر 2024، على العديد من إجراءات التقشف والضرائب المرتفعة التي فرضها سلفه.

