ضربات صاروخية إيرانية على تل أبيب بعد غارات إسرائيلية ليلية في طهران

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نفذت إيران الإثنين سلسلة ضربات صاروخية على إسرائيل خلال ليل الأحد الاثنين، بعدما شنت الدولة العبرية غارات طالتها بمعظمها مواقع عسكرية في عمق الجمهورية الإسلامية، مع احتدام المواجهة غير المسبوقة منذ أربعة أيام بين البلدَين العدويين.

وأظهرت صور لوكالة فرانس برس مباني سكنية مدمّرة في تل أبيب وحرائق عند أطراف مدينة حيفا الساحلية، بعدما دعا الجيش الإسرائيلي السكان إلى لزوم الملاجئ تحسّبا لصواريخ إيرانية جديدة.

وفي القدس، أفاد مراسل فرانس برس عن سماع أصوات انفجارات قوية، فيما أظهرت مقاطع فيديو دفاعات جوية إسرائيلية في الأجواء ليلا.

وبعد عقود من التنافس الاقليمي بالوكالة والضربات المحدودة وعمليات طابعها أمني، دخلت إسرائيل وإيران للمرة الأولى في مواجهة عسكرية مباشرة بهذه الحدة وعلى هذا المدى الزمني، بدأتها الدولة العبرية بهجوم مباغت على الجمهورية الإسلامية الجمعة، أسفر عن مقتل قادة عسكريين وعلماء نوويين إيرانيين. وبدأت طهران منذ ليل الجمعة، بإطلاق دفعات من الصواريخ البالستية والمسيّرات نحو إسرائيل.

ورغم الدعوات إلى وقف التصعيد، يواصل الجانبان تبادل التهديدات بإحداث المزيد من الدمار.

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح الإثنين تنفيذ غارات على مقرّات تابعة لفيلق القدس الموكل العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني في طهران، فيما توعّد الحرس بضربات صاروخية “أشد تدميرا ضدّ أهداف حيوية” إسرائيلية.

وقال الحرس الثوري في بيان إنّه أطلق “موجة جديدة من الهجمات الصاروخية… تمكّنت من إصابة أهدافها بدقة ونجاح في الأراضي المحتلة”، مؤكدا أن “العمليات الفعالة والدقيقة والأشد تدميرا ستستمر ضد الأهداف الحيوية”.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العقيد رضا صياد قال في وقت سابق إن “حجم الرد المدمر من جانب المقاتلين الإيرانيين الشجعان سيشمل بالتأكيد كل أنحاء الأراضي المحتلة”.

وفي إسرائيل، توعّد وزير الدفاع يسرائيل كاتس بأن “سكان طهران سيدفعون الثمن” بعد مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 92 آخرين جراء الضربات الصاروخية الإيرانية ليلا.

وقال في منشور على منصات التواصل الاجتماعي “لقد تحوّل الديكتاتور المتباهي في طهران الى مجرم جبان، يطلق الصواريخ بشكل متعمد على الجبهة الداخلية المدنية في إسرائيل في محاولة لثني (الجيش) عن مواصلة هجومه الذي يدمّر قدراته”. أضاف “سيدفع سكان طهران الثمن، قريبا”.

– دعوة إيرانية إلى الوحدة –

أعلن السفير الأميركي في إسرائيل مايك هاكابي الإثنين أن مبنى تابعا للبعثة الدبلوماسية في تل أبيب تعرّض لأضرار طفيفة جراء الضربات الإيرانية.

وقال هاكابي على إكس “وقعت بعض الأضرار نتيجة عصف انفجار الضربات الصاروخية الإيرانية قرب فرع السفارة في تل أبيب”، مشيرا الى أن مقر السفارة في القدس سيظل مغلقا الإثنين لأنّ تعليمات السلطات الإسرائيلية بالبقاء قرب الملاجئ لا تزال “سارية”.

وتعرّضت مناطق سكنية في البلدين لهجمات دامية منذ اندلاع الأعمال العدائية الجمعة.

وخلال تفقده موقع سقوط صاروخ على مبنى سكني في بات يام قرب تل أبيب الأحد، توعّد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو إيران بدفع “ثمن باهظ جدا مقابل القتل العمد للمدنيين النساء والأطفال”.

ومنذ الجمعة، أدّت الضربات الإيرانية لمقتل 18 شخصا على الأقل في إسرائيل.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 224 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 1200 منذ الجمعة.

وأفاد التلفزيون الرسمي بأنّ خمسة أشخاص على الأقل قُتلوا الأحد في ضربة إسرائيلية على مبنى سكني في وسط طهران.

سياسيا، دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان كل المسؤولين في البلاد الى وضع الخلافات جانبا والوحدة.

وقال في كلمة أمام مجلس الشورى “كل خلاف، مسألة، أو مشكلة كانت قائمة، يجب أن توضع جانيا اليوم، وعلينا أن نواجه هذا العدوان الإبادي الإجرامي بالوحدة والتماسك”.

وعلى الرغم من التقارير التي أفادت عن نزوح سكّان من العاصمة الإيرانية، إلا أنّ البعض أبدى عزما على البقاء.

وقالت شكوه رزازي (31 عاما) لوكالة فرانس برس “من الطبيعي أن تكون للحرب ضغوطها الخاصة، لكنني لن أترك مدينتي”.

– معارضة اغتيال خامنئي –

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أنّ إيران ستواجه “كامل قوة” الجيش الأميركي إذا هاجمت الولايات المتحدة.

كما حثّ الطرفين على “إبرام تسوية”، ولكنه أبدى شكوكا بشأن إمكانية التوصل إلى سلام بينهما.

وقال للصحافيين في البيت الأبيض “اعتقد أن الوقت حان لإبرام اتفاق” بين اسرائيل وايران، مستطردا “لكن احيانا عليهما القتال من أجل ذلك، سنرى ما سيحدث”.

كما دعت الصين الاثنين طرفي النزاع الى اتخاذ إجراءات “فورية” للتهدئة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غيو جياكون “ندعو جميع الأطراف إلى اتخاذ إجراءات فورية لتهدئة التوترات وتجنيب المنطقة الوقوع في اضطرابات أكبر، وتهيئة الظروف للعودة إلى المسار الصحيح لحلّ القضايا عبر الحوار والمفاوضات”.

وأفاد مسؤول أميركي فرانس برس ليل الأحد بأنّ ترامب عارض خططا إسرائيلية لاغتيال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي. وقال “عارضها الرئيس ترامب، وقلنا للإسرائيليين ألا يقدموا على ذلك”.

وقال مسؤولون في إسرائيل التي يرجح خبراء أنها القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط رغم عدم إقرارها بذلك، إن هدف الضربات منع إيران من تطوير سلاح نووي، وهو ما تنفي طهران السعي إليه.

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، إلى جانب إسرائيل، إيران بالسعي لامتلاك سلاح نووي. وتنفي طهران ذلك، مدافعة عن حقها في برنامج مدني.

وأُلغيت محادثات غير مباشرة بين طهران وواشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني، كانت مقررة في عُمان الأحد، فيما اتهمت طهران إسرائيل بعرقلتها.

إلى ذلك، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية الاثنين إعدام شخص أوقف في العام 2023 ودين بالتعامل مع جهاز الموساد الاسرائيلي.

والأحد، أوقفت الشرطة الإيرانية شخصين يشتبه بتعاونهما مع الموساد، بحسب ما أفادت وكالة محلية.

من جانبها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية الأحد أنها ألقت القبض على مواطنَين إسرائيليين بتهمة التخابر مع إيران “خلال الأيام الأخيرة” في عملية مشتركة مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).

بورس-تيم/ناش/كام