ضربة صاروخية روسية على أوكرانيا تدمّر منزل عائلة

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دمّرت ضربة صاروخية روسية الخميس منزل عائلة في وسط أوكرانيا، ويُخشى أنها أسفرت عن مقتل كل أفرادها العشرة، مع تجديد الرئيس فولوديمير زيلينسكي دعوة حلفاء بلاده لتزويدها بمزيد من الأنظمة المضادة للصواريخ.

والنزاع مندلع منذ بدأت روسيا غزو أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، إلا أن الحرب تحوّلت بشكل كبير إلى ضربات جوية متبادلة في ظل تعثّر الجهود الدبلوماسية لإرساء وقف لإطلاق النار.

في قرية قريبة من كريفي ريغ الواقعة في منطقة دنيبروبيتروفسك في وسط البلاد، كان أفراد عائلة فورونوف وعددهم عشرة في المنزل حين دمّرته ضربة صاروخية روسية.

ورجّح المتحدث باسم جهاز الإسعاف سيرغي كوفتونيوك لوكالة فرانس برس “فرضية مقتل” أفراد العائلة جميعا. وتأكّد مقتل ستة منهم، مع مواصلة عملية التحقق من الأشلاء في المنزل.

وقال زيلينسكي “كان منزلا عاديا، تحوّل إلى ركام بفعل صاروخ بالستي”.

ولاحقا أشار إلى أن الصاروخ الذي استخدمته روسيا في الضربة ربما زوّدتها به كوريا الشمالية.

وأضاف “بالطبع، ستُجرى فحوص وتحقيقات إضافية وسيتم التدقيق في كل شيء، لكن المؤشرات الحالية تفيد بأنه سلاح بالستي كوري شمالي”.

وجاء في منشور على فيسبوك للشركة التي كان يعمل فيها أرتيم فورونوف “إن أرتيم وزوجته أولينا وأطفالهما الذين تراوح أعمارهم بين 7 و17 عاما، إضافة إلى حفيدهما البالغ عاما ونصف العام، قضوا”.

وفي كييف، قُتل شخص وأُصيب ثلاثة آخرون، بحسب السلطات المحلية.

وسُمعت خلال الليل انفجارات بعد إطلاق صفارات الإنذار من غارات. وأفادت بلدية العاصمة بأن نحو 56 ألف شخص هرعوا إلى محطات المترو للاحتماء فيها.

– “البحث عن بصيص أمل” –

وقالت غالينا دوشوك، وهي مصوّرة صحافية تبلغ 27 عاما، لوكالة فرانس برس “بالطبع أود الخروج مساء والرقص والذهاب في مواعيد غرامية، لكن بدلا من ذلك أعود من العمل وأنا أفكر فقط في الاستعداد والتوجه سريعا إلى محطات المترو”.

وأضافت “لكن هذا هو واقعنا، وعلينا أن نتعايش معه وأن نتعلم البحث عن بصيص أمل وإيجاد مخرج حتى عندما لا يرى الآخرون سوى النهاية”.

وأوقعت الضربات الليلية الروسية قتيلا في بولتافا الواقعة في وسط أوكرانيا، وآخر في لفيف حيث أصيب عشرات الأشخاص أيضا، وفق السلطات.

وأفادت بلدية لفيف بوجود أشخاص عالقين تحت أنقاض مبنى.

وتواصلت الضربات الروسية خلال النهار في منطقة دنيبروبيتروفسك، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عشرة بجروح، وفقا للنيابة العامة الإقليمية.

وجاء في منشور لزيلينسكي على منصة إكس “يثبت هذا الإرهاب الروسي مرة أخرى أن الحماية من خطر الصواريخ الروسية هي الأمر الأكثر أهمية”.

وشدّد على أن أوكرانيا تواجه “نقصا حادا في صواريخ الدفاع الجوي التي يزودنا بها شركاؤنا”.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها أحصت ليلا 74 صاروخا، معظمها بالستية، تم اعتراض 55 منها، و284 مسيرة روسية أُسقطت 265 منها.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت “مؤسسات تابعة للمجمع الصناعي العسكري ومراكز لوجستية واتصالات في مدينتي كييف ولفيف”، وفي مناطق أخرى، بما في ذلك دنيبروبيتروفسك حيث تقع كريفي ريغ.

– حفرة في بولندا –

في بولندا، أعلنت السلطات الخميس اكتشافها حفرة في منطقة غير مأهولة في شرق البلاد، يُرجّح أنها موقع سقوط مقذوف مرتبط بالضربات الروسية على أوكرانيا خلال الليل.

وفُتح تحقيق لتحديد مصدر المقذوف وطبيعته، مع العلم أنّ وزير الخارجية الأوكراني قال إنه “صاروخ كروز روسي من طراز خا-101″، مؤكدا أنّ دخوله بولندا يُعد “انتهاكا للمج ال الجوي لإحدى دول حلف شمال الاطلسي”.

وكثّفت روسيا خلال الأسابيع الأخيرة ضرباتها بالصواريخ البالستية التي لا تستطيع اعتراضها إلا أنظمة مُحدّدة، من بينها نظام باتريوت الأميركي.

وتعاني أوكرانيا نقصا حادا في صواريخ باتريوت، تفاقم منذ الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير.

في المقابل، صعّدت أوكرانيا هجماتها بالطائرات المسيّرة البعيدة المدى داخل العمق الروسي في الأسابيع الأخيرة، مستهدفة بنى تحتية للطاقة وأهدافا عسكرية.

وتعرّض مستودعان تابعان لشركة “وايلدبيريز” الروسية لهجمات جديدة بطائرات مسيّرة أوكرانية خلال الليل، في أحدث استهداف للمجموعة المتخصصة في التجارة الإلكترونية التي تتعرض لضربات أوكرانية متكررة منذ نحو أسبوعين، بحسب الشركة والسلطات المحلية.

بور-امب/رك-ود/كام