طهران: ينبغي للسفن التنسيق مع البحرية لعبور مضيق هرمز

دبي 12 مارس آذَار (رويترز) – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء مهر إنه يتعين على السفن التنسيق مع البحرية الإيرانية لعبور مضيق هرمز.

وفي تصريحات تتسم بالتحدي، قال الزعيم الأعلى الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، اليوم الخميس، في أول تعليقات تُنسب إليه منذ توليه المنصب خلفا لوالده الراحل، إن إيران ستواصل القتال وستبقي مضيق هرمز مغلقا كوسيلة ضغط ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأوضح بقائي “أمن مضيق هرمز له أهمية بالغة لإيران، لأن أمن البلاد مرتبط بأمن المنطقة. وبامتلاكها أطول سواحل على الخليج وبحر عُمان، لطالما تكبّدت إيران تكاليف باهظة لحماية هذا الممر المائي الاستراتيجي”.

ودعا مجتبى خامنئي أيضا جيران إيران إلى إغلاق القواعد الأمريكية على أراضيهم، وحذر من أن طهران ستواصل استهدافها.

ومضى بقائي قائلا “حالة عدم الاستقرار التي تُثيرها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في المنطقة قد تؤثر على حركة السفن. ومع ذلك، لا ترغب إيران في أن يصبح هذا المضيق غير آمن، وعلى السفن التنسيق مع البحرية الإيرانية عند العبور للحفاظ على الأمن البحري”.

وأدى احتمال طول أمد أحد أخطر الاضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية إلى ارتفاع أسعار النفط مجددا لتتجاوز 100 دولار للبرميل، بعد انخفاضها في وقت سابق من الأسبوع على أمل الوصول إلى نهاية سريعة للصراع.

