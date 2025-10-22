طهران ترحب بالإفراج المشروط عن طالبة إيرانية في فرنسا

دبي (رويترز) – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يوم الأربعاء إن إيران ترحب بالإفراج المشروط عن الطالبة الإيرانية مهدية إسفندياري من سجن فرنسي، مضيفا أن طهران ستسعى جاهدة لإطلاق سراحها بشكل تام.

وتتهم إيران فرنسا باحتجاز الطالبة الإيرانية المقيمة في مدينة ليون الفرنسية، والتي اعتُقلت هذا العام بسبب منشورات معادية لإسرائيل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة في بيان “ترحب وزارة الخارجية بقرار قاض فرنسي إصدار أمر إفراج مشروط عن السيدة إسفنديارِي، وستواصل جهودها حتى الإفراج التام عن هذه المواطنة الإيرانية وعودتها إلى وطنها”.

ونقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية يوم الثلاثاء عن مسؤول في وزارة الخارجية قوله إن إسفنديارِي يجري إعدادها لعملية تبادل سجناء.

ولم يقدم بيان الوزارة أي تفاصيل بخصوص المواطنين الفرنسيين سيسيل كوهلر وشريكها جاك باريس اللذين تحتجزهما إيران منذ عام 2022 واللذين يحتمل أن يكونا جزءا من صفقة تبادل.

وحُكم عليهما الأسبوع الماضي بأحكام سجن مطولة بتهم تتعلق بالتجسس، وهي تهم وصفها باريس بأنها “لا أساس لها”.

