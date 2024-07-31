طيران الإمارات وفلاي دبي تعدلان جداول رحلاتهما إلى بيروت

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(رويترز) – قالت شركة طيران الإمارات يوم الأربعاء إن العملاء الذي يتوقفون في دبي في الطريق إلى بيروت لن يسمح لهم بالسفر يومي الخميس والجمعة، لتكون أحدث شركة طيران تعدل جدول رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية في الأيام القليلة الماضية وسط تصاعد التوتر في المنطقة.

وأضافت الشركة في تحديث لإرشادات السفر أنها ستسمح بسفر العملاء الذين تبدأ رحلاتهم في دبي أو بيروت.

كما قالت شركة فلاي دبي للطيران يوم الأربعاء إنها ستسير رحلتين يوميا إلى بيروت بدلا من ثلاث رحلات في المعتاد حتى يوم الجمعة.

وعلق عدد من شركات الطيران أو أرجأ أو ألغى رحلات، إلا أن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت سجل وصول رحلات يوم الأربعاء تابعة لشركات طيران منها طيران الشرق الأوسط والاتحاد والعربية للطيران والخطوط الجوية التركية.

ومددت إير فرانس-كيه.إل.إم يوم الأربعاء تعليق رحلاتها بين باريس وبيروت حتى الثالث من أغسطس آب على الأقل قائلة إن العملاء الذين حجزوا رحلات خلال الفترة حتى الحادي عشر من أغسطس آب يمكنهم إلغاء أو تعديل الرحلات مجانا.