عائلة فلسطينية نازحة من شمال غزة تلوذ بالمقابر هربا من الحرب

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من محمد سالم

خان يونس (رويترز) – بعد أكثر من عام على الحرب في غزة، يعيش أبو رزاق القصاص وأُسرته في مأوى مؤقت داخل مقابر بجنوب القطاع ويعتمدون في طعامهم على تبرعات غذائية.

وأُسرة القصاص، القادمة في الأساس من مدينة غزة في الجزء الشمالي من القطاع الساحلي، من بين العديد من النازحين الآخرين الذين يقيمون في مقابر خان يونس.

وقال القصاص، وهو يشير إلى شواهد القبور في المقابر “اطّلعوا كيف الرعب والخوف للأطفال. كمان فيش (لا يوجد) أكل وفيش شرب”.

ونزح غالبية سكان غزة، وعددهم نحو مليوني نسمة، بسبب الهجوم الإسرائيلي المتواصل على القطاع. واضطر البعض مثل عائلة القصاص التي تضرر منزلها بشدة للنزوح أكثر من مرة.

وانخفضت كمية المساعدات التي تدخل غزة، كما أن هناك نقصا حادا في الغذاء والماء والدواء والوقود.

وعادة ما تلقي إسرائيل باللوم على وكالات الإغاثة بخصوص الفشل في توزيع المساعدات داخل غزة.

وتطالب الولايات المتحدة حليفتها إسرائيل بالعمل على تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة وإلا ستواجه قيودا محتملة على المساعدات العسكرية الأمريكية.

ويتفشى الجوع ويعيش كثير من الناس في خيام وملاجئ مؤقتة مصنوعة من القماش والبطانيات البالية التي من غير المرجح أن تحميهم من الشتاء القارس الذي يوشكون على مواجهته.

وتعيش عائلة القصاص على خبز يقومون بتسخينه على النار في الهواء الطلق وجبن وخليط من البهارات والقمح.

وقال القصاص “أطفالي بعض المرات فيش أكل ولا شرب. بيقعدوا يعيطوا طول الليل بدهم أكل. من وين أجيبه والمعابر مسكرة… لا فيه أسواق ولا فيه معابر ولا شي. الخبز مش قادرين نجيبه”.

واندلعت الحرب عندما اقتحم مسلحون بقيادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بلدات في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 مما أسفر، بحسب إحصائيات إسرائيلية، عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 250 آخرين في غزة.

ويقول مسؤولو الصحة في القطاع الفلسطيني إن الهجوم الانتقامي الإسرائيلي على غزة الرامي إلى القضاء على حماس وتحرير المحتجزين أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 43 ألف شخص.

وباءت الجهود الدولية المتكررة لإنهاء الحرب بالفشل.

وقالت غادة زوجة القصاص “الحياة انعدمت عندنا في قطاع غزة كاملة سواء كان في الشمال أو في الجنوب”.