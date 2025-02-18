عاهل الأردن خضع لعملية جراحية في عمان “تكللت بالنجاح” (الديوان الملكي)

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أعلن الديوان الملكي الأردني في بيان الثلاثاء إن الملك عبد الله الثاني خضع لعملية جراحية لمعالجة فتق في مدينة الحسين الطبية في عمان “تكللت بالنجاح”، غادر عقبها المستشفى على أن يعود الى مزاولة عمله في مكتبه الأربعاء.

وجاء في البيان أن الملك أجرى “عملية بسيطة لمعالجة فتق جراحي في مدينة الحسين الطبية، تكللت بالنجاح”.

وأَضاف البيان أن “الملك غادر المستشفى، وسيعود إلى برنامج عمله اليومي غدا الأربعاء”.

وكان الديوان الملكي أعلن في بيان سابق صباح الثلاثاء إن الملك البالغ من العمر 63 عاما سيجري العملية الجراحية.

وكان الملك عبد الله خضع في نيسان/أبريل من العام 2022 لعملية جراحية في ألمانيا لعلاج انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري.

وقد عانى الملك بشكل متقطّع من آلالام في العمود الفقري “نتيجة للقفز المظلّي خلال سنوات خدمته في العمليات الخاصة”، بحسب بيان رسمي سابق.

وأوضح البيان نفسه في حينها أنّ “الضغط على العصب جراء الانزلاق الغضروفي قد ازداد في الآونة الأخيرة، ما زاد من الألم واستدعى إجراء العملية على نحو عاجل، وفق نصيحة الأطباء”.

كط/مح/غ ر