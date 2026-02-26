The Swiss voice in the world since 1935
عبدالله بن زايد يلتقي وزير الداخلية الأميركي في واشنطن

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي،  بوزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم، وذلك خلال زيارة عمل يقوم بها إلى واشنطن، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.

وذكرت الوكالة أنّ اللقاء شهد “بحث العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين”.

واستعرض الجانبان “آفاق التعاون المشترك في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي وفرص تطويرها وتوسيع الشراكات في هذه القطاعات وفتح أسواق جديدة بما يدعم النمو المستدام في البلدين”.

هت/دص

