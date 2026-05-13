عراقجي: نطالب بالإفراج الفوري عن 4 من مواطنينا محتجزين في الكويت

13 مايو أيار (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأربعاء إن الكويت هاجمت “دون سند قانوني” زورقا إيرانيا واحتجزت أربعة من رعايانا في الخليج، مضيفا أن طهران تطالب بالإفراج عنهم وتحتفظ بحقها في الرد.

وكانت الكويت أعلنت أمس الثلاثاء أنها ألقت القبض على أربعة أشخاص ينتمون إلى الحرس الثوري الإيراني حاولوا التسلل إليها عن طريق البحر.

(تغطية صحفية يمنى إيهاب ومحمد الجبالي – إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)