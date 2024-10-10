عشرات الضحايا في غارتين في قلب بيروت وتنديد دولي بنيران إسرائيلية على اليونيفيل

afp_tickers

11دقائق

شنّت إسرائيل مساء الخميس غارتين على حيّين سكنيّين في قلب بيروت أسفرتا وفق وزارة الصحة اللبنانية عن 18 قتيلا 92 جريحا على الأقل في حصيلة غير نهائية، بينما اتهمت قوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان القوات الإسرائيلية بإطلاق النار على مقرها ما أدى لإصابة اثنين من عناصرها، ما أثار ردود فعل دولية مندّدة.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان “شنّ العدو الإسرائيلي غارة في بيروت، استهدفت مبنى بالقرب من مجمّع خاتم الأنبياء في النويري، إضافة إلى غارة أخرى في منطقة رأس النبع بالقرب من مبنى العاملية”.

ووقعت الغارة في منطقتين سكنيّتين مكتظّتين. وأظهر البثّ التلفزيوني الحيّ لوكالة فرانس برس تصاعد عمودين كثيفين من الدخّان بين مبانٍ في المنطقة، بينما انهار مبنيان على الأقل بشكل كامل واندلع حريق.

وأكد مسؤول أمني لبنان لوكالة فرانس برس أن الغارتين استهدفتا مسؤولا في حزب الله. ولم يصدر في الحال أيّ تعليق من الجانب الإسرائيلي حول الهدف.

وتشنّ إسرائيل في شكل شبه يومي غارات تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت، المعقل الأساسي لحزب الله، لكن نادرا ما تستهدف ضربات قلب العاصمة.

وقصف الخميس هو الثالث يطال قلب بيروت منذ بدء التصعيد الحاد بين إسرائيل وحزب الله في 23 أيلول/سبتمبر.

وأتت غارتا الخميس بعيد اتّهام قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار “بشكل متكرر” على مواقع لها في جنوب لبنان، مما أسفر عن إصابة اثنين من القبعات الزرقاء بجروح وأثار تنديدات دولية.

وقالت اليونيفيل في بيان “أطلقت دبابة ميركافا تابعة للجيش الإسرائيلي النار” اليوم “باتجاه برج مراقبة في مقرّ اليونيفيل في الناقورة، فأصابته بشكل مباشر” وتسبّبت في جرح الجنديين، وأوضحت أنّ “الإصابات ليست خطيرة، لكنهما لا يزالان في المستشفى”.

وأكد الجيش الإسرائيلي ليل الخميس أن قواته أطلقت النار في منطقة مقر قوات الأمم المتحدة (يونيفيل) في جنوب لبنان، مشيرا الى أن عناصر من حزب الله تواجدوا في المكان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنّ قواته “عملت هذا الصباح في منطقة الناقورة، على مقربة من مقر اليونيفيل”، مشيرا الى أنه بناء على ذلك، قام “بإصدار تعليمات لقوات الأمم المتحدة في المنطقة للبقاء في أجزاء محمية، وبعد ذلك أطلقت القوات النار في المنطقة”.

وندّدت الدول الأوروبية المساهمة في القوة الأممية بهذا القصف الذي حذّرت روما من أنه قد يرقى إلى “جريمة حرب”.

ويعدّ هذا الحادث الأخطر تبلغ عنه اليونيفيل في ظل التصعيد الراهن بين إسرائيل وحزب الله.

وأكّدت اليونيفيل الأسبوع الماضي أن قواتها لا تزال في مواقعها الحدودية رغم تلقيها طلبا من اسرائيل بإعادة نقل بعضها.

ودعت قوات اليونيفيل، التي تضم نحو 10 آلاف جندي حفظ سلام في جنوب لبنان، إلى وقف التصعيد الحاد الذي بدأ اعتبارا من 23 أيلول/سبتمبر بين إسرائيل وحزب الله، بعد عام من تبادل الطرفين إطلاق النار عبر الحدود.

ورأى وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو مساء الخميس أنّ “الأعمال العدائية المتكررة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية ضد مقر اليونيفيل يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب وتمثّل بالتأكيد انتهاكات خطرة للغاية لقواعد القانون الإنساني الدولي”.

وفي واشنطن، أعرب البيت الأبيض عن “قلقه العميق” لهذا التطور. وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي “نتفّهم بأن إسرائيل تنفذّ عمليات دقيقة قرب الخط الأزرق لتدمير البنى التحتية لحزب الله التي قد تستخدم لتهديد المواطنين الإسرائيليين”، في إشارة الى الخط الحدودي بين لبنان والدولة العبرية. وأضاف “بينما يقومون بهذه العمليات، من الضروري ألا يهددوا سلامة عناصر حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة”.

وفي مدريد قالت وزارة الخارجية الإسبانية إنّ “الحكومة الإسبانية تدين بشدّة النيران الإسرائيلية التي أصابت مقرّ قوات اليونيفيل في الناقورة”، مشيرة إلى أنّ “الهجمات ضدّ عمليات حفظ السلام” تمثّل “انتهاكا خطرا للقانون الإنساني الدولي”.

– غارة على مدرسة في غزة –

وبموازاة الغارات والعمليات البرية الإسرائيلية في لبنان، واصل الجيش الإسرائيلي الخميس عملياته في غزة، ولا سيما في شمال القطاع، حيث أعلن مقتل ثلاثة من عسكرييه في معارك.

وأسفرت غارة إسرائيلية على القطاع الخميس عن مقتل 28 شخصا في مدرسة تؤوي عائلات نازحة، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، في حين أعلن الجيش أنه استهدف مركز قيادة لحماس.

وبعد نقلها مركز ثقل عملياتها العسكرية نحو لبنان في منتصف أيلول/سبتمبر بحملة قصف جوي مكثف أعقبها هجوم بري “محدود” ضد حزب الله، شددت إسرائيل مجددا في الأيام الأخيرة قصفها للقطاع الفلسطيني.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن ضربة إسرائيلية على مدرسة رفيدة في دير البلح في وسط قطاع غزة أسفرت عن مقتل 28 شخصا على الأقل وإصابة 54 آخرين.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ ضربة جوية “دقيقة” على “إرهابيين (…) في مركز قيادة (…) في مبانٍ كانت تستخدم سابقا” مدرسة.

وأكد الجيش أن الضربة أدت الى مقتل 12 عنصرا من حماس على الأقل.

وهذا القصف هو الأحدث في سلسلة طويلة من الهجمات الإسرائيلية على المدارس التي تم تحويلها إلى مراكز إيواء للنازحين من قطاع غزة حيث تدور حرب بين إسرائيل وحركة حماس منذ أكثر من عام.

ويتّهم الجيش الإسرائيلي مقاتلي حماس بالنشاط عمدا في مدارس وبنى تحتية مدنية واستخدام السكان والنازحين دروعا بشرية، وهو ما تنفيه الحركة.

وقال الجيش إنّه تمّ استهداف حوالي ثلاثين هدفا لحماس في أنحاء القطاع منذ الأربعاء.

وأكّد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني الأربعاء عبر منصة إكس أن “400 ألف شخص على الأقل محاصرون” في منطقة جباليا (شمال).

وأضاف “أوامر الإخلاء الأخيرة من السلطات الإسرائيلية تجبر الناس على الفرار مرارا وتكرارا، وخاصة من مخيم جباليا. كثيرون يرفضون ذلك لأنهم يعرفون جيدا أنه لا يوجد مكان آمن في غزة”.

وأعربت الولايات المتحدة الأربعاء عن “قلق بالغ” إزاء الوضع الإنساني في شمال غزة.

واندلعت الحرب إثر هجوم لحركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وأدّى الردّ العسكري الإسرائيلي إلى تحويل مناطق بأكاملها من قطاع غزة الصغير والمحاصر إلى أنقاض، ودفع الغالبية العظمى من السكان البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة للنزوح أكثر من مرة، وتسبب في كارثة إنسانية.

وقُتل منذ بدء الهجوم الإسرائيلي في غزة ما لا يقل عن 42065 فلسطينيا، معظمهم من النساء والأطفال، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

على الجانب الإسرائيلي، أدى هجوم حماس إلى مقتل 1206 أشخاص، غالبيتهم من المدنيين، بحسب إحصاء لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية تشمل الرهائن الذين ماتوا أو قتلوا في الأسر في غزة.

– إنذارات “مضللة” –

واتهمت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الخميس إسرائيل بإصدار إنذارات “مضللة” للسكان لإخلاء مناطق في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، معربة عن مخاوفها من أنّها تهدف أساسا لاقتلاع السكان من المنطقة الحدودية في ظل الحرب مع حزب الله.

وتوعّد الجيش الإسرائيلي الأربعاء بأن يحارب “بكثافة” و”بلا هوادة” حزب الله الذي بدأ هجوما بريا ضده في جنوب لبنان في 30 أيلول/سبتمبر مدعوما بغارات جوية، لم يسفر حتى الآن عن تقدم يذكر.

وتقول الدولة العبرية إن هدف عملياتها هو إبعاد حزب الله عن المناطق الحدودية في جنوب لبنان، ووقف إطلاق الصواريخ للسماح بعودة نحو 60 ألف نازح من سكان شمال إسرائيل.

ورغم مقتل العديد من قادته في القصف الإسرائيلي، ومن بينهم أمينه العام حسن نصرالله، يؤكد الحزب أنه يصد التوغلات البرية الإسرائيلية.

كما كثّفت إسرائيل غاراتها على سوريا، حيث استهدفت غارة طريقا في حوش السيد علي يؤدي إلى لبنان الخميس في مسعى لقطع خطوط إمداد حزب الله، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي لم يفد بوقوع إصابات.

ومنذ بدء التصعيد الحدودي في تشرين الأول/أكتوبر 2023، قُتل أكثر من ألفي شخص في لبنان، من بينهم نحو 1200 منذ اشتدد القصف الإسرائيلي في 23 أيلول/سبتمبر، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان عمران رضا الخميس إن البلد يواجه “واحدة من أكثر الفترات دموية” في تاريخه الحديث، مشيرا إلى أن 600 ألف شخص نزحوا داخليا، أكثر من 350 ألف منهم أطفال.

بور-سغ/بم/كام