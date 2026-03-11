عشرات القتلى في الجنوب السوداني بهجمات بواسطة مسيّرات

قُتل عشرات المدنيين في هجمات بواسطة مسيّرات في الجنوب السوداني في اليومين الماضيين، وفق ما أفادت مصادر طبية وكالة فرانس برس، في حين تشهد المنطقة معارك تعد من الأعنف منذ اندلاع الحرب قبل نحو ثلاث سنوات.

وأسفرت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ نيسان/أبريل 2023 عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 11 مليونا، وتسببت في “أسوأ أزمة إنسانية في العالم” وفق الأمم المتحدة.

في ولاية النيل الأبيض الواقعة إلى الشرق من ولاية جنوب كردفان التي تشهد حاليا على نحو شبه يومي هجمات بمسيّرات، أوقعت ضربة بواسطة مسيّرة 17 قتيلا مدنيا، وفق ما أفاد فرانس برس مصدر طبي في مستشفى محلي.

ومن بين القتلى أحد أفراد الطواقم الصحية المتمركزة في مدينة الدويم، وفق ما أفاد مصدر طلب عدم كشف هويته لأسباب أمنية.

وقال المصدر إن هناك تسعة جرحى على الأقل تم نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

وفي ولاية غرب كردفان قُتل 40 شخصا على الأقل الثلاثاء في هجوم بطائرة مسيرة على شاحنة صغيرة كانت تقل عشرات الأشخاص لحضور جنازة، بحسب ما أفاد مصدر طبي في مستشفى محلي وكالة فرانس برس الأربعاء.

وقال المصدر في مستشفى أبوزبد “قُتل أمس 40 شخصا غالبيتهم من النساء، عندما استهدفت مسيرة عربة دفار (شاحنة بيك-آب) في الطريق ما بين أبوزبد والفوله”.

وقال حماد عبدالله المقيم في أبوزبد إنّ الشاحنة “كانت في طريقها إلى الفوله لتقديم واجب عزاء”. وأضاف “لذلك، توفي أكثر من شخص من أسرة واحدة”، مشيرا إلى أنّهم جميعا دُفنوا “في مكان واحد”.

والأحد، شارك عبد الله في دفن 20 شخصا، بينهم أربعة أقارب بعدما ضربت طائرة مسيّرة السوق المحلية، ونُسب الهجوم إلى الجيش.

ولم يتمكن عبد الله ولا المصدر الطبي من تحديد الجهة التي شنت الضربة الأخيرة، التي جاءت بعد ساعات من ضربة أخرى أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال في مدينة الدلنج في ولاية جنوب كردفان.

– طائرات مسيّرة فتاكة –

تُعد هذه المنطقة الغنية بالنفط والأراضي الخصبة والموارد المعدنية نقطة وصل بين دارفور والمناطق الخاضعة لسيطرة الجيش في الشمال والشرق والوسط.

تسيطر قوات الدعم السريع على غرب كردفان، وقد تمددت شرقا على مدى أشهر في محاولة لاستعادة الممر المركزي الحيوي في السودان، الذي يربط مناطق مختلفة في البلاد.

ورد الجيش بفك حصار فرضته قوات الدعم السريع على مدينتين رئيسيتين، ومحاولا قطع خطوط إمداد قوات الدعم السريع إلى دارفور.

ويستخدم طرفا النزاع طائرات مسيّرة متطورة في صراعهما على الأراضي، ما أثار إدانات متكررة من الأمم المتحدة وأظهر مدى دعم جهات خارجية لهما.

وتُوجّه اتهامات إلى الإمارات العربية المتحدة التي تتبنى نهجا صارما حيال جماعة الإخوان المسلمين، بدعم قوات الدعم السريع، وهو ما تنفيه أبوظبي، بينما يحظى الجيش بدعم مصر والسعودية، ويستخدم طائرات مسيّرة تركية وإيرانية.

أسفرت ضربة شنها الجيش بطائرة مسيّرة الأحد على نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، عن مقتل 11 شخصا وإصابة 20 آخرين، بحسب منظمة أطباء بلا حدود.

وأعلنت الإدارة المحلية المتحالفة مع قوات الدعم السريع أن هجوم الجيش استهدف سوقا في المدينة حيث أعلنت هذه القوات تشكيل حكومة موازية.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود “تُشنّ ضربات بطائرات مسيّرة في كل أنحاء السودان، من قبل جميع الأطراف المتحاربة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين”.

ويتهم المجتمع الدولي طرفَي النزاع بارتكاب جرائم حرب بما في ذلك استهدافات منهجية للمدنيين وقصف عشوائي لمناطق مأهولة.

