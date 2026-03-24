عطل في خدمة أمازون للحوسبة السحابية في البحرين إثر هجمات بمسيرات

تعرّضت خدمات الحوسبة السحابية التي يوفّرها العملاق الأميركي “أمازون” في البحرين لأعطال بعد هجمات بالمسيّرات على المنطقة، وفق ما أفادت المجموعة وكالة فرانس برس الثلاثاء مؤكدة معلومات تداولتها “رويترز”.

وأوضحت الشركة أن اضطرابات “على صلة بالحرب” في الشرق الأوسط ما زالت قائمة، من دون تقديم تفاصيل عن الموقع المعني أو الأضرار المحتملة للحادثة التي طرأت في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس في البحرين بتعذّر الوصول إلى البوّابة الحكومية للمعاملات الإلكترونية، فضلا عن عدّة خدمات أخرى.

وأرسلت كبرى شركة الاتصالات البحرينية رسالة إلى زبائنها اعتذرت فيها عن مشكلة تقنية تؤثّر على العمليات.

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في 28 شباط/فبراير بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران، تُستهدف البحرين كغيرها من دول الخليج العربية بمسيّرات وصواريخ إيرانية تقول طهران إنها تأتي ردّا على ما تتعرّض له من قصف.

وقد هدّدت إيران قبل أسبوعين باستهداف المراكز الاقتصادية والمصارف التي هي على صلة بالولايات المتحدة في دول الخليج وأوردت وكالة “تسنيم” الإيرانية أن عمالقة التكنولوجيا الأميركيين هم “أهداف مقبلة”.

وتعدّ مجموعة “أمازون ويب سيرفيسيز” (AWS) لخدمات الحوسبة السحابية أوّل مزوّد عالمي لخدمات تخزين البيانات بتقنية الحوسبة السحابية. وباتت هذه الشبكة العالمية للخوادم وقواعد البيانات والبرمجيات الموصولة ركيزة أساسية للمعلوماتية العالمية يستند إليها جزء كبير من الاقتصاد وخدمات الحياة اليومية.

وبحسب مذكّرة نشرت على موقعها الإلكتروني في 2025، نقل “أكثر من 85 % من أنشطة” الحكومة البحرينية إلى نظام الحوسبة السحابية.

وبعد الحادثة الثلاثاء، أعلنت “أمازون” أنها تعمل بتعاون وثيق مع السلطات المحلية لضمان أمن الموظفين.

وأشارت إلى نقل معلومات العملاء المتضرّرين إلى خوادم في مناطق أخرى في العالم.

وفي مطلع آذار/مارس، تعرّض مركز تابع لخدمة الحوسبة السحابية من “أمازون” في البحرين لأضرار إثر ضربة قريبة جدّا بمسيّرة، وفق المجموعة الأميركية. وأصيب مركزان آخران للشركة في الإمارات.

