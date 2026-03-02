عطل في مركز بيانات لـ”أمازون” بالإمارات بسبب ضربات بـ”أجسام” غريبة

afp_tickers

2دقائق

أعلنت شركة الحوسبة السحابية التابعة لمجموعة أمازون الاثنين أنها تعمل على إعادة تفعيل خدماتها في أجزاء من الشرق الأوسط تضررت بفعل النزاع الدائر حاليا، بعد الإبلاغ عن تعرض أحد مراكز بياناتها في الإمارات لضربات من “أجسام” غريبة.

وأفادت “أمازون ويب سرفيسز” (AWS) التابعة لمجموعة أمازون والمتخصصة في الحوسبة السحابية، على موقعها الإلكتروني قرابة الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش، أن منشأة في الإمارات شهدت انقطاعا محدودا للتيار الكهربائي، وأن استعادة الخدمة بالكامل من المتوقع أن تستغرق بضع ساعات.

قالت الشركة الأحد قرابة الساعة 17,40 بتوقيت غرينتش إن عناصر الإطفاء قطعوا التيار الكهربائي عن منشأة تابعة لـAWS في الإمارات بعد أن ضربت أجسام غريبة مركز البيانات، ما تسبب في شرارات ونشوب حريق.

ونصحت AWS عملاءها بنسخ جميع البيانات الحيوية احتياطيا ونقل عملياتهم إلى خوادم الشركة في أماكن أخرى حول العالم.

وتُعد AWS المزود الرائد عالميا لخدمات الحوسبة السحابية، وتتنافس مع شركات مثل مايكروسوفت أزور وغوغل كلاود لتقديم بنية تحتية تدعم التطبيقات والمواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى دعم الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتعرّضت أبوظبي ودبي في الإمارات العربية المتحدة ومدن أخرى في الخليج لغارات منذ أن شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران ردّت عليه طهران بشن غارات في الخليج وإسرائيل.

كما تأثرت منشأة ثانية تابعة لشركة “أمازون ويب سرفيسز” في البحرين بانقطاع التيار الكهربائي الاثنين، وفق ما أفادت الشركة قرابة الساعة 10,40بتوقيت غرينتش.

تغغ/جك/ب ق