عمان: لم يعلن أي طرف مسؤوليته عن الهجمات على السلطنة
29 مارس آذار (رويترز) – قالت وزارة الخارجية العمانية اليوم الأحد إنها تستنكر الهجمات التي وقعت على أراضي السلطنة، مضيفة أنه لم يعلن أي طرف مسؤوليته عنها.
وأوضحت الوزارة أن “الجهات المختصة تتقصى مصدرها (الهجمات) الحقيقي ودوافعها”. دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وذكرت في بيان “تستنكر سلطنة عمان وتدين الحرب الجارية وكافة أعمال العنف والاستهدافات العسكرية على جميع دول المنطقة”.
وقالت السلطنة أمس السبت إن عاملا أصيب في هجوم بطائرتين مسيرتين على ميناء صلالة، وقالت مجموعة شحن الحاويات الدنمركية ميرسك في وقت لاحق إنها أوقفت مؤقتا عملياتها في الميناء بعد الهجوم.
(تغطية صحفية منة علاء الدين وجيداء طه – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)