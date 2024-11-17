غارات إسرائيلية عنيفة على لبنان وحزب الله يعلن استهداف قواعد عسكرية في حيفا

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واصلت إسرائيل السبت قصفها العنيف للضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب لبنان، غداة إعلان السلطات اللبنانية أنها تدرس مقترحا أميركيا للتوصل إلى اتفاق على وقف للنار بين حزب الله وإسرائيل.

وفي إسرائيل، أفادت أجهزة الأمن السبت بأن قنبلتَين ضوئيّتَين سقطتا أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي لم يكن موجودا في قيساريا بوسط البلاد، متحدثة عن “حادثة خطرة”.

وقالت الشرطة وجهاز الاستخبارات الداخلية “شين بيت” في بيان إن “قنبلتَين ضوئيّتَين سقطتا نحو الساعة 19,30 (17,30 ت غ) في الباحة أمام منزل رئيس الوزراء”، موضحَين أن نتانياهو وعائلته لم يكونوا بالمنزل عند وقوع الحادثة “الخطرة”.

وفيما لم يُحدَّد مصدر القنبلتَين، دان الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الواقعة محذّرا من “تصعيد العنف”.

وكثّفت إسرائيل منذ أواخر أيلول/سبتمبر ضرباتها الجوية لمعاقل حزب الله بضاحية بيروت الجنوبية وجنوب لبنان وشرقه، وبدأت عمليات برية بالجنوب اللبناني بعد نحو عام من تبادل القصف عبر الحدود مع الحزب الذي فتح جبهة إسناد لحماس في غزة.

واستهدفت غارات إسرائيلية متتالية السبت الضاحية الجنوبية لبيروت الواقعة قرب مطار العاصمة اللبنانية، وفق وسائل إعلام محلية.

وقال الجيش الإسرائيلي ظهرا إنه استهدف “مخزن أسلحة ومركز قيادة” لحزب الله في الضاحية الجنوبية بعدما أنذر سكانا بإخلاء بعض الأحياء.

ومساء السبت، أشارت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية إلى غارة “عنيفة جدا” على منطقة حارة حريك بالضاحية الجنوبية، فيما أشارت وزارة الصحة اللبنانية إلى مقتل ستة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال بضربة إسرائيلية على بلدة في شرق لبنان.

في جنوب لبنان، تعرضت مدن وقرى عدة بينها صور لضربات كثيفة، بحسب وسائل إعلام. وتحدثت وزارة الصحة عن مقتل مسعفَيْن.

وتضمّ مدينة صور مواقع أثرية مهمة مدرجة في لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم الثقافة (يونيسكو).

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف “مستودعات أسلحة ومراكز قيادة تابعة لحزب الله” في منطقة صور.

وأكد حزب الله من جهته أنه أطلق مساء السبت “صليات من الصواريخ النوعية” على قواعد عسكرية في مدينة حيفا بشمال إسرائيل وفي جوارها.

وعدد الحزب في بيان خمس قواعد استهدفها في حيفا والكرمل هي “قاعدة حيفا التقنية وقاعدة حيفا البحرية وقاعدة ستيلا ماريس وقاعدة طيرة الكرمل (…) وللمرة الأولى قاعدة نيشر”.

وكان الحزب أعلن استهداف مواقع عسكرية بينها مقر قيادة كتيبة المشاة بثكنة راميم قرب الحدود في شمال إسرائيل.

ومساء السبت، أعلن الحزب أنه استهدف دبابة إسرائيلية “بصاروخ موجه” بعدما توغلت داخل الأراضي اللبنانية وكانت على بعد بضعة كيلومترات من الحدود، تحديدا “عند الأطراف الشرقية لبلدة شمع”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي السبت تضرر كنيس بـ”هجوم صاروخي كبير” شنه حزب الله على مدينة حيفا (شمال غرب)، ما أسفر عن إصابة شخصين.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن حزب الله أطلق نحو “80 مقذوفا” من لبنان باتجاه إسرائيل السبت.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال زيارته قرية كفركلا الحدودية بجنوب لبنان، وفق الجيش، إن حزب الله “سيُواصل إطلاق النار وسنواصل قتاله (…) وتوجيه ضربات شديدة جدا له. سنتوقّف حين نعلم أننا سنعيد سكان (شمال إسرائيل) بأمان”.

كذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي السبت مقتل جندي في جنوب لبنان، ما يرفع إلى 48 عدد العسكريين الذين قتِلوا في هذه المنطقة بمعارك مع حزب الله منذ 30 أيلول/سبتمبر.

منذ بدء تبادل القصف بين حزب الله وإسرائيل في تشرين الأول/أكتوبر 2023، قُتل 3452 شخصا في لبنان، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

– 24 قتيلا في غزة –

في غزة، يواصل الجيش قصف القطاع الفلسطيني المدمر والمحاصر، والمهدد بمجاعة بحسب الأمم المتحدة.

وتواصل القوات الإسرائيلية هجومها بشمال غزة حيث تقول إنها تحاول منع حماس من إعادة ترتيب صفوف قواتها هناك.

بحسب الدفاع المدني الفلسطيني، قُتل 24 شخصا بينهم نساء وأطفال بغارات جوية، ولا سيما على منازل ومدرسة تؤوي نازحين في جنوب القطاع الفلسطيني وشماله.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة لفرانس برس “منذ صباح اليوم ارتفع إلى 24 شهيدا عدد الذين نقِلوا إلى مستشفيات أو مراكز طبية إثر غارات جوية إسرائيلية” على غزة.

وأوضح أن “8 شهداء على الأقل وحوالى 20 جريحا سقطوا بقصف طيران الاحتلال مركز إيواء في مدرسة أبو عاصي التابعة لوكالة الأونروا بمخيم الشاطئ الشمالي بمدينة غزة”.

وأشار إلى أن “طيران الاحتلال نفذ أحزمة نارية بعدد من الغارات الجوية المكثفة والعنيفة على مناطق شمال غرب مدينة غزة ومخيم الشاطئ”.

وقال أيضا “تم انتشال 4 شهداء وعدد من الإصابات بجروح مختلفة، إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف صالون حلاقة في منزل لمواطن من عائلة أيوب قرب مفرق الشعبية بشمال وسط مدينة غزة”.

ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي “نسف بواسطة المتفجرات أكثر من عشرة منازل في مخيم جباليا”.

في رفح بجنوب القطاع، قال جميل المصري إن منزلا أصيب، ما أدى إلى “انفجار ضخم جدا”. وصرح لفرانس برس “ذهبنا للمنزل فوجدناه مدمرا والنار تشتعل”.

وتابع أن الناس “بدأوا البحث عن شهداء وناجين” بأيديهم العارية، وبعض الضحايا “لا يزال تحت الأنقاض”.

يشن الجيش الإسرائيلي منذ 6 تشرين الأول/أكتوبر هجوما جويا وبريا على شمال قطاع غزة، خصوصا في جباليا حيث تسعى حماس بحسب قوله إلى إعادة تنظيم صفوفها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق السبت أن قواته واصلت “نشاطها العملياتي” بشمال القطاع، في جباليا وبيت لاهيا.

خلال هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، خطف 251 شخصا داخل الدولة العبرية واقتيدوا إلى غزة. ولا يزال 97 منهم محتجزين في القطاع بينهم 34 أعلن الجيش الإسرائيلي مقتلهم.

ومنذ الهدنة الوحيدة التي أبرِمت نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2023 وأتاحت الإفراج عن مئة رهينة، لم تُفضِ المفاوضات إلى نتيجة، ما دفع قطر، إحدى دول الوساطة، إلى إعلان تعليق وساطتها بين إسرائيل وحماس.

وأسفرت الحملة العنيفة التي يشنها الجيش الإسرائيلي في غزة ردا على هجوم حماس عن 43,799 قتيلا على الأقل، غالبيتهم مدنيون، وفقا لآخر أرقام وزارة الصحة التابعة لحماس.

في تل أبيب، خرج إسرائيليون مجددا إلى الشوارع لمطالبة حكومة نتانياهو بالتوصل إلى اتفاق لتحرير الرهائن في غزة.

بورز-شي-ح س/ب ق/ود-جص