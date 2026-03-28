غارة إسرائيلية على لبنان تقتل 3 صحفيين وإسرائيل تقر باستهداف أحدهم

بيروت 28 مارس آذار (رويترز) – قتلت القوات الإسرائيلية ثلاثة صحفيين لبنانيين في جنوب لبنان اليوم السبت في غارة جوية قال الجيش الإسرائيلي إنها كانت تستهدف أحدهم.

وقالت قناة المنار الإخبارية اللبنانية إن مراسلها علي شعيب ومراسلة قناة الميادين اللبنانية فاطمة فتوني، قُتلا عندما استهدفت سيارتهما.

وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص في وقت لاحق إن المصور محمد فتوني شقيق فاطمة قُتل أيضا في الغارة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه “قضى” في ضربة محددة الهدف على شعيب، الذي وصفه بأنه “إرهابي” في وحدة مخابرات حزب الله كان يبلغ عن مواقع الجنود الإسرائيليين في جنوب لبنان.

واتهم بيان الجيش الإسرائيلي شعيب “بالتحريض” على الجنود والمدنيين الإسرائيليين، ولم يشر إلى الصحفيين الآخرين، ولم يقدم أي دليل يدعم الادعاء بأن شعيب كان عضوا في وحدة مخابرات لحزب الله.

ونفت جماعة حزب الله، التي تسيطر على قناة المنار، انتماء شعيب إلى أي من وحداتها المخابراتية.

وقالت في بيان “وما ادعاءات العدو الكاذبة إلا تعبير عن ضعفه ووهنه ومحاولة يائسة للتخفي والتنصل من هذه الجريمة”.

وقال الرئيس اللبناني جوزاف عون في بيان على إكس “مرة أخرى يستبيح العدوان الإسرائيلي أبسط قواعد القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب باستهدافه مراسلين صحفيين هم في النهاية مدنيون يقومون بواجب مهني”.

وأضاف “إنها جريمة سافرة تنتهك جميع الأعراف والمعاهدات التي يتمتع الصحفيون بموجبها بحماية دولية في الحروب”.

* “تزايد المخاطر على الصحفيين”

وصفت قناة المنار شعيب بأنه “رمز الصحافة المقاومة”. وقالت قناة الميادين، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها متحالفة في توجهاتها التحريرية مع حلفاء إيران ومؤيديها في المنطقة، إن فاطمة فتوني تميزت بتغطيتها الشجاعة والموضوعية.

وفي تعقيبها على عمليات القتل، قالت منظمة مراسلون بلا حدود إنها تدق ناقوس الخطر منذ أسابيع بشأن تزايد المخاطر التي تواجه العاملين في مجال الإعلام.

وجاءت عمليات القتل هذه في أعقاب مقتل حسين حمود، وهو صحفي لبناني مستقل يعمل لحساب قناة المنار، والذي قالت لجنة حماية الصحفيين على منصة إكس إنه قُتل في غارة جوية إسرائيلية يوم الأربعاء.

وقالت لجنة حماية الصحفيين يوم الخميس إن ثلاثة صحفيين آخرين على الأقل في لبنان وإيران وغزة قُتلوا في غارات جوية شنتها إسرائيل بمفردها أو بالاشتراك مع الولايات المتحدة منذ بدء الحرب مع إيران في 28 فبراير شباط. ولم يرد الجيش الأمريكي ولا الإسرائيلي على طلب التعليق.

استهدفت غارة إسرائيلية في أكتوبر تشرين الأول 2024 مجموعة من دور الضيافة كان كل من فيها من الصحفيين في بلدة حاصبيا بجنوب لبنان، مما أسفر عن مقتل اثنين من صحفيي قناة الميادين وواحد من صحفيي قناة المنار، وهو ما قوبل بتنديد عالمي.

(تغطية صحفية جيداء طه ومايا الجبيلي – وألكسندر كورنويل – إعداد حسن عمار للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )