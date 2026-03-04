غرق ناقلة غاز روسية قبالة ليبيا وموسكو تتهم كييف

غرقت سفينة روسية تنقل الغاز الطبيعي المسال في البحر الأبيض المتوسط، بين ليبيا ومالطا، عقب انفجارات مجهولة المصدر مساء الثلاثاء، لكن موسكو اتهمت البحرية الأوكرانية مهاجمتها.

قالت مصلحة الموانئ والنقل البحري الليبية الأربعاء إنها تلقت نداء استغاثة من ناقلة النفط أركتيك ميتاغاز مساء الثلاثاء.

وأضافت أن الناقلة “تعرضت لانفجارات أعقبها حريق هائل أدى إلى غرقها بالكامل”.

لكن وزارة النقل الروسية قالت إن الهجوم على الناقلة أركتيك ميتاغاز نُفذ من الساحل الليبي بمسيَّرات بحرية تابعة للبحرية الأوكرانية، مضيفة أن السفينة التي كانت محملة انطلقت من ميناء مورمانسك في شمال روسيا.

وأكدت الوزارة الروسية نجاة جميع أفراد طاقمها البالغ عددهم 30.

من جهتها، أشارت مصلحة الموانئ الليبية ومقرها طرابلس، أن الناقلة كانت تحمل 62 ألف طن متري من الغاز المسال في طريقها إلى ميناء بورسعيد في مصر.

وقالت مصلحة الموانئ إن سفينة البضائع ريبكست المتجهة إلى ميناء بنغازي شرق البلاد، ساعدت في علميات إنقاذ طاقم الناقلة الروسية.

ولفتت المصلحة إلى ثلاث تحذيرات بحرية تتعلق بخطر الابحار في منطقة غرق الناقلة، إلى جانب خطر بيئي يتمثل في التلوث الشديد، بجانب مخاطر أمنية، وبأنه لا يُصرح بالاقتراب من منطقة غرق الناقلة.

تشهد المياه الليبية الدولية حوادث غرق أو جنوح متكررة لناقلات نفط أو غاز أو سفن تجارية وقطع بحرية خاصة بالصيد. وتكون هذه الحوادث في معظمها عارضة أو ناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

تعرضت ناقلة النفط “فالي مورا” اليونانية في منتصف العام 2025 لانفجار وقع في غرفة المحركات أثناء إبحارها قبالة الساحل الليبي.

وفي نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، غرقت سفينة البضائغ “ميني ستار” التي كانت ترفع علم “سانت كيتس ونيفيس”، على بعد 10 أميال بحرية شمال شرق ليبيا، مع هبوب عواصف شديدة.

