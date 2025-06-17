غضب إسرائيلي بعد إغلاق فرنسا أجنحة أسلحة في معرض باريس الجوي

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من بول ساندل وجوليا سيجريتي وستيفن شيير وتيم هيفر

باريس (رويترز) – أغلقت فرنسا يوم الاثنين أجنحة الشركات الإسرائيلية الرئيسية المشاركة في معرض باريس الجوي بسبب رفضها إزالة أسلحة هجومية من العرض في خطوة نددت بها إسرائيل وتسلط الضوء على التوتر بين الحليفين التقليديين.

وأُغلقت أجنحة شركات أنظمة إلبيط، ورافائيل، وإسرائيل لصناعات الطيران والفضاء (آي.إيه.آي)، ويوفيجن بحوائل سوداء قبل انطلاق أكبر معرض تجاري للطيران في العالم. وظلت أجنحة إسرائيلية أصغر حجما لم تُعرض فيها معدات وكذلك جناح لوزارة الدفاع الإسرائيلية مفتوحة.

وشددت فرنسا، حليفة إسرائيل منذ فترة طويلة، موقفها تدريجيا تجاه حكومة بنيامين نتنياهو بسبب أفعالها في غزة وتدخلاتها العسكرية في الخارج.

وقال مكتب رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو إنه أبلغ جميع العارضين قبل بدء المعرض بحظر عرض الأسلحة الهجومية وإن سفارة إسرائيل في باريس وافقت على ذلك. وأضاف أن الشركات يمكنها استئناف عروضها إذا امتثلت لهذا الشرط.

وأضاف للصحفيين أنه بالنظر إلى الموقف الدبلوماسي الفرنسي، و”لا سيما القلق البالغ بشأن غزة”، رأت الحكومة أن من غير المقبول عرض أسلحة هجومية.

لكن وزارة الدفاع الإسرائيلية ردت بغضب.

وقالت الوزارة في بيان “هذا القرار الشائن وغير المسبوق ينم عن اعتبارات سياسية وتجارية”.

وأضافت “يختبئ الفرنسيون وراء اعتبارات سياسية مفترضة لاستبعاد الأسلحة الهجومية الإسرائيلية من معرض دولي -وهي أسلحة تنافس الصناعات الفرنسية”.

وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها رفضت تماما الأمر بإزالة بعض أنظمة الأسلحة من المعروضات، وأن منظمي المعرض ردّوا بإقامة حاجز أسود اللون يحجب أجنحة الشركات الإسرائيلية عن غيرها.

وأضافت الوزارة أن هذا الإجراء تم تنفيذه في منتصف الليل بعد أن انتهى مسؤولو دفاع إسرائيليون والشركات من تجهيز معروضاتهم.

وأشارت الوزارة في وقت لاحق إلى أنها ستقدم التماسات للمحكمة ضد القرار.

وقال رئيس شركة إسرائيل لصناعات الطيران والفضاء بواز ليفي، إن الحواجز السوداء الفاصلة تذكرنا “بالأيام المظلمة التي شهدت فصل اليهود عن المجتمع الأوروبي”.