فانس: أمريكا تحرز تقدما في المحادثات مع إيران

(لإضافة كلمة سقطت سهوا في الفقرة الأولى)

واشنطن 13 مايو أيار (رويترز) – قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي اليوم الأربعاء إنه يعتقد بأن المفاوضات مع إيران لإنهاء الأعمال القتالية تحرز تقدما، وذلك بعد أن رفض الرئيس دونالد ترامب آخر مقترح من طهران ووصفه بأنه غير مقبول.

وأضاف فانس لصحفيين في البيت الأبيض “أعتقد أننا نحرز تقدما. السؤال الأساسي هو: هل نحرز تقدما كافيا للوصول إلى الخط الأحمر(الهدف) الذي وضعه الرئيس؟”. وأضاف: “الخط الأحمر واضح جدا. عليه أن يطمئن إلى أننا وضعنا عددا من الضمانات التي تضمن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا أبدا”.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)