فانس: ترامب لا يزال يفضل الحل الدبلوماسي مع إيران

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

25 فبراير شباط (رويترز) – قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي اليوم الأربعاء إن الرئيس دونالد ترامب لا يزال يفضل الحل الدبلوماسي مع إيران، وإنه يأمل أن يأخذ الإيرانيون هذا الأمر على محمل الجد في مفاوضاتهم غدا الخميس.

وأضاف في مقابلة مع قناة فوكس نيوز “لقد كان الرئيس واضحا تماما (في القول إنه) لا يُمكن لإيران أن تملك سلاحا نوويا… وسيحاول تحقيق ذلك دبلوماسيا”.

وقال فانس إن ترامب يريد تحقيق هذا الهدف دبلوماسيا، لكن لديه أدوات أخرى تحت تصرفه.

وسيعقد الوفدان الأمريكي والإيراني جولة ثالثة من المحادثات حول برنامج طهران النووي في جنيف غدا الخميس.

وقال فانس إنه يأمل أن يأخذ الإيرانيون تفضيل ترامب على محمل الجد في المفاوضات غدا الخميس.

ورفض فانس الإفصاح عما إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن يتنحى الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وقال “نجتمع في جولة أخرى من المحادثات الدبلوماسية مع الإيرانيين في محاولة للتوصل إلى تسوية معقولة”.

(إعداد علي خفاجي ومروة سلام للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

