فانس يحذر إيران من “خداع” أمريكا

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

لوس انجليس 10 أبريل نيسان (رويترز) – قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي اليوم الجمعة إنه يتطلع إلى إجراء مفاوضات إيجابية مع إيران وذلك لدى مغادرته لعقد محادثات في باكستان، لكنه حذر أيضا طهران من “خداع” بلاده.

وأضاف للصحفيين قبل مغادرة واشنطن “نتطلع إلى المفاوضات. أعتقد أنها ستكون إيجابية”.

وتابع “كما قال رئيس الولايات المتحدة، إذا كان الإيرانيون مستعدين للتفاوض بحسن نية، فنحن مستعدون بالطبع لمد يد مفتوحة… لكن إذا حاولوا خداعنا، فسيجدون أن فريق التفاوض ليس بهذا التجاوب”.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

