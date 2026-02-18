The Swiss voice in the world since 1935
فرنسا تسجل أمطارا قياسية مستمرة منذ 35 يوما

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية الأربعاء تسجيل أطول سلسلة من الأيام الممطرة في البلاد منذ بدء القياسات عام 1959، وذلك بعد 35 يوما متتالية من الأمطار.

وأوضحت الهيئة أن الفترة تمتد من 14 كانون الثاني/يناير إلى 17 شباط/فبراير وشهدت أمطارا غزيرة تسببت في فيضانات في عدة مناطق. وقد تطول الفترة أكثر مع توقعات بهطول مزيد من الأمطار.

وتم الإبلاغ عن فقدان رجل الأربعاء بعد انقلاب قاربه في نهر لوار، وتستمر مستويات المياه في الارتفاع في أربع مقاطعات في غرب فرنسا وضعت تحت حالة الإنذار الأحمر، وهو وضع يُخشى أن يسوء مع وصول العاصفة بيدرو وارتفاع المد والجزر.

إلى جانب فرنسا، تواجه دول أوروبية أخرى حاليا طقسا قاسيا وفيضانات، ولا سيما البرتغال حيث عُثر على جثتي زوجين ستينيين الأربعاء داخل سيارتهما في منطقة غمرتها الفيضانات.

