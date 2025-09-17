فصل الخريف في الإمارات يبدأ في 22 أيلول/سبتمبر

يبدأ فصل الخريف في الإمارات هذا العام في 22 أيلول/سبتمبر على الساعة العاشرة وعشرين دقيقة، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأربعاء عن جمعية الإمارات للفلك.

وأوضحت جمعية الإمارات للفلك أنه يتساوى تقريبا طول الليل والنهار في أنحاء الأرض ويبدأ ميلان الشمس نحو الجنوب تدريجا معلنا بداية الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إبراهيم الجروان، في تصريح لـ”وام”، إن “البيانات المناخية العامة خلال الخريف في الإمارات تظهر أن درجات الحرارة تنخفض تدريجيا بحيث تكون في بدايته بمعدل 37 درجة مئوية نهارا و23 ليلا، وفي منتصفه أي في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، 32 درجة مئوية نهارا و18 ليلا، بينما تبلغ العليا في نهايته التي تكون يوم 21 كانون الأول/ديسمبر، 26 درجة مئوية والدنيا 14”.

وأضاف أن الرطوبة تبقى مرتفعة نسبيا في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر وتبدأ بالانخفاض تدريجا مع منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.

