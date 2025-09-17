The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

فصل الخريف في الإمارات يبدأ في 22 أيلول/سبتمبر

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

يبدأ فصل الخريف في الإمارات هذا العام في 22 أيلول/سبتمبر على الساعة العاشرة وعشرين دقيقة، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأربعاء عن جمعية الإمارات للفلك.

وأوضحت جمعية الإمارات للفلك أنه يتساوى تقريبا طول الليل والنهار في أنحاء الأرض ويبدأ ميلان الشمس نحو الجنوب تدريجا معلنا بداية الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إبراهيم الجروان، في تصريح لـ”وام”، إن “البيانات المناخية العامة خلال الخريف في الإمارات تظهر أن درجات الحرارة تنخفض تدريجيا بحيث تكون في بدايته بمعدل 37 درجة مئوية نهارا و23 ليلا، وفي منتصفه أي في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، 32 درجة مئوية نهارا و18 ليلا، بينما تبلغ العليا في نهايته التي تكون يوم 21 كانون الأول/ديسمبر، 26 درجة مئوية والدنيا 14”.

وأضاف أن الرطوبة تبقى مرتفعة نسبيا في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر وتبدأ بالانخفاض تدريجا مع منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.

م ل/

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
36 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
37 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية