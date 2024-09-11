فوضى في المطار الرئيسي بكينيا بسبب احتجاج على تأجيره لأداني الهندية

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نيروبي (رويترز) – بدأ العاملون في المطار الدولي الرئيسي في كينيا إضرابا يوم الأربعاء ونفخوا في أبواق من البلاستيك واشتبكوا مع الشرطة في احتجاج على شركة هندية مما تسبب في إلغاء رحلات جوية أو تأجيلها لمئات المسافرين.

وهتف عشرات العاملين في مطار جومو كينياتا الدولي في العاصمة نيروبي “أداني لا بد أن ترحل” في إشارة إلى صفقة مقترحة ستستأجر أداني بموجبها المطار لمدة 30 عاما نظير توسع في الاستثمار بقيمة 1.85 مليار دولار.

وجلس المسافرون خارج صالات المطار على الأرصفة وعربات نقل الأمتعة في انتظار تحديثات بشأن الرحلات بعد توقف لوحات مواعيد الوصول والإقلاع.

وأظهر مقطع فيديو بثه التلفزيون شرطيا وهو يضرب محتجا بعصا. وبحلول ظهر يوم الأربعاء، تحركت الطوابير مجددا وسط إجراء الشرطة عمليات التفتيش الأمني بدلا من موظفي المطار.

ولم يتضح عدد الموظفين المشاركين في الإضراب الذي أُعلن أنه مستمر إلى أجل غير مسمي أو حجم الاضطرابات التي أحدثها.

* فقد وظائف

تقول نقابة العاملين في قطاع الطيران بكينيا إن أي صفقة مع أداني ستؤدي إلى فقد وظائف وتوافد عاملين أجانب.

وتقول حكومة كينيا إن المطار يعمل بأكبر من طاقته الاستيعابية ويحتاج إلى التطوير إلا أنه ليس للبيع.

وتضيف الحكومة أنها لم تتخذ قرارا بشأن ما تصفها بأنها شراكة مقترحة بين القطاعين العام والخاص لتطوير الموقع.