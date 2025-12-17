فون دير لايين: الأيام المقبلة “حاسمة” لتمويل أوكرانيا

afp_tickers

2دقائق

شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء على ضرورة أن يتخذ الاتحاد قرارا بشأن تمويل أوكرانيا أثناء قمة حاسمة له هذا الأسبوع، في وقت يواجه قادته ضغوطا للموافقة على خطة لاستخدام أصول روسية مجمّدة.

وقالت فون دير لايين لنواب الاتحاد الأوروبي في ستراسبورغ بشرق فرنسا “لا يوجد تحرّك للدفاع عن أوروبا أهم من دعم الدفاع الأوكراني. ستكون الأيام المقبلة حاسمة لضمان ذلك. يعود لنا أن نختار كيفية تمويل معركة أوكرانيا”.

ويشكّل تمويل أوكرانيا خلال السنتين المقبلتين في حربها مع روسيا أحد المواضيع الرئيسية على جدول أعمال اجتماع رؤساء دول الاتحاد الأوروبي وحكوماته الخميس والجمعة في بروكسل.

ومن الخيارات المطروحة لذلك استخدام أرصدة البنك المركزي الروسي المجمّدة في أوروبا، والمودع معظمها في بلجيكا تحت إدارة شركة “يوروكلير”، لتمويل “قرض إعادة إعمار” لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو.

وتؤيّد غالبية واسعة من الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد هذا الخيار، لكن بلجيكا تعارضه، خشية تعرضها لاجراءات انتقامية روسية، ومخافة أن تكون الدولة الوحيدة التي تتحمّل العواقب في حال حدوث مشكلة.

وتقترح الصيغة الأخيرة المطروحة توفير الدول السبع والعشرين والاتحاد الأوروبي ضمانات لبلجيكا، لكنّ بروكسل لا تزال ترى أنها غير كافية.

واعتبرت فون دير لايين أن هذه الخطوة “تهدف أيضا إلى تعزيز قدرة أوكرانيا على ضمان سلام حقيقي، سلام عادل ودائم، يحمي أوكرانيا وأوروبا”، في وقت تتكثّف المفاوضات لوضع حدّ للحرب التي شنتها موسكو في شباط/فبراير 2022.

ديل/لين-ب ح/لين