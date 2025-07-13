فون دير لايين تعلن عن “اتفاق سياسي” مع إندونيسيا

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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأحد عن “اتفاق سياسي” مع إندونيسيا في شأن اختتام المفاوضات الرامية إلى تخفيف الحواجز التجارية وذلك بعد لقاء مع الرئيس برابوو سوبيانتو في بروكسل.

وقالت فون دير لايين للصحافيين “نعيش في أوقات مضطربة وعندما يكون هناك ضبابية اقتصادية مع تقلبات جيوسياسية يحتاج شركاء مثلنا إلى تقارب. اليوم نخطو خطوة كبيرة في إطار هذه الشراكة” معربة عن “سعادتها بهذا الاتفاق السياسي”.

يتفاوض الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة مع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا منذ عام 2016 للتوصل إلى اتفاق لزيادة حجم المبادلات التجارية والاستثمارات.

ووصف بيان للمفوضية الأوروبية اتفاق الأحد بأنه “محطة حاسمة” نحو إنجاز الصفقة التي من المتوقع أن يبرمها في أيلول/سبتمبر مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش ووزير الاقتصاد الإندونيسي إيرلانغا هارتارتو.

واضافت فون دير لايين “هناك إمكانات هائلة غير مستثمرة في علاقتنا التجارية. ولهذا السبب، تأتي هذه الاتفاقية في الوقت المناسب لأنها ستفتح أسواقا جديدة”، لافتة الى أنها “ستخلق المزيد من الفرص في الصناعات الرئيسية، في النشاط الاقتصادي والزراعة وقطاعي السيارات والخدمات”.

ووصف برابوو الإعلان في بروكسل بأنه “إنجاز بعد عشر سنوات من المفاوضات”.

كثّفت بروكسل جهودها لتحسين العلاقات مع شركائها المحتملين حول العالم في ضوء الحرب التجارية التي يشنها دونالد ترامب ويفرض بموجبها رسوما جمركية معممة.

يُعدّ الاتحاد الأوروبي خامس أكبر شريك تجاري لإندونيسيا، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 30,1 مليار دولار عام 2024.

لكن العلاقات توترت مؤخرا بسبب اقتراح الاتحاد الأوروبي حظر استيراد المنتجات المرتبطة بإزالة الغابات، مما أثار غضب إندونيسيا المُصدّر الرئيسي لزيت النخيل.

وتم تأجيل هذا التشريع حتى نهاية العام.

ديل/ليل/ب ق