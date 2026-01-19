في تحول مفاجئ.. القوات السورية تُحكم قبضتها بعد انسحاب كردي

من كرم المصري وخليل العشاوي

الرقة (سوريا) 19 يناير كانون الثاني (رويترز) – أحكمت القوات الحكومية السورية قبضتها اليوم الاثنين على مساحات من الأراضي في الشمال والشرق خرجت منها القوات الكردية أمس، في تحول مفاجئ ومثير يعزز حكم الرئيس أحمد الشرع.

وبعد أيام من القتال مع القوات الحكومية، وافقت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، والتي كانت الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في سوريا، أمس الأحد على الانسحاب من محافظتين يغلب عليهما العرب وكانت قوات سوريا الديمقراطية تسيطر عليهما لسنوات، بما في ذلك حقول النفط.

ووردت أنباء عن وقوع اشتباكات اليوم على الرغم من الاتفاق. وقالت قوات سوريا الديمقراطية إن سجنا تحتجز فيه الآلاف من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في الشرق تعرض لهجوم من جماعات مسلحة دون أن تسميها، وإنها تقاتل القوات الحكومية قرب سجن ثان تحتجز فيه مسلحي التنظيم قرب الرقة.

واتهم الجيش السوري القوات الكردية بمحاولة عرقلة الاتفاق، إذ أفاد بمقتل ثلاثة من قواته خلال هجمات.

ويمثل هذا أكبر تحول في خريطة السيطرة بسوريا منذ أن أطاح مقاتلون إسلاميون يقودهم الشرع بالرئيس بشار الأسد في عام 2024. وتميل موازين القوى لصالح الشرع بعد أشهر من الجمود في المحادثات مع قوات سوريا الديمقراطية بسبب مطالب الحكومة باندماج القوات التي يقودها الأكراد بشكل كامل مع دمشق.

* انتشار القوات الحكومية في حقل نفط في الرقة

رحبت الجارة تركيا، التي أرسلت قواتها مرارا إلى شمال سوريا للحد من قوة الأكراد منذ عام 2016، بالاتفاق الذي وقعه حليفها الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، معبرة عن أملها في أن يساعد ذلك في تحقيق الاستقرار والأمن.

وشاهد صحفيو رويترز القوات الحكومية منتشرة في مدينة الرقة التي استعادتها قوات سوريا الديمقراطية من تنظيم الدولة الإسلامية في 2017، وفي منشآت نفط وغاز في محافظة دير الزور الشرقية. وسيطرت القوات الكردية على المنطقتين لسنوات.

وسيطرت قوات سوريا الديمقراطية، التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية، على مناطق واسعة من سوريا خلال الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 2011 و2024، بدعم من القوات الأمريكية ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وانخرطت الولايات المتحدة، التي أقامت منذ سقوط الأسد علاقات وثيقة مع الشرع في عهد الرئيس دونالد ترامب، بشكل كبير في الوساطة بين الطرفين.

وفي الرقة، أقامت قوات الأمن الداخلي الحكومية والشرطة العسكرية نقاط تفتيش وتفحص هويات المارة.

وقالت مصادر أمنية في الرقة لرويترز إنه جرى إخلاء المدينة من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية خلال الليل، رغم بقاء بعض القناصة في مواقعهم حتى مساء أمس.

وفي دير الزور، شاهد مراسل رويترز قوات الأمن الحكومية في حقل العمر النفطي، وهو الأكبر في سوريا، وحقل كونيكو للغاز. وكان حقل العمر القاعدة الرئيسية لقوات سوريا الديمقراطية في المنطقة.

ووقف حارسان خارج بوابة حقل كونيكو. وكانت قافلة عسكرية سورية كبيرة في طريقها للانتشار في حقل العمر. ولم تتسن رؤية أي فرد من قوات سوريا الديمقراطية.

* قائد قوات سوريا الديمقراطية يلتقي بالشرع

تحتفظ قوات سوريا الديمقراطية بالسيطرة على محافظة الحسكة في الشمال الشرقي حيث توجد مدينة القامشلي ذات الأغلبية الكردية والتي تضم المعسكرات والسجون الرئيسية التي يوجد بها المقاتلون والمدنيون المرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية الذين تم أسرهم بعد هزيمة التنظيم في سوريا عام 2017.

وقال المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في بيان إن القوات تخوض اشتباكات عنيفة مع مجموعات مسلحة تهاجم سجن الشدادي بمحافظة الحسكة، دون تحديد هوية المهاجمين.

وفي واقعة منفصلة، قالت قوات سوريا الديمقراطية إنها اشتبكت مع مقاتلين حكوميين قرب سجن يُحتجز فيه معتقلون من تنظيم الدولة الإسلامية قرب الرقة.

وينص الاتفاق على تسليم هذه المواقع وكل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز إلى الحكومة السورية، وهي خطوات لطالما قاومتها قوات سوريا الديمقراطية. ولم يُعلن عن توقيت تسليم السجون والمعسكرات.

وأكد عبدي أمس الأحد أن قوات سوريا الديمقراطية وافقت على الانسحاب من محافظتي دير الزور والرقة، اللتين تقطنهما أغلبية عربية. وظهر في الاتفاق المكون من 14 نقطة، والذي نشرته الرئاسة السورية، توقيعه إلى جانب توقيع الشرع.

ونقلت وسائل إعلام كردية عن عبدي قوله إنه من المقرر أن يلتقي بالشرع في دمشق اليوم الاثنين وإنه سيعلن تفاصيل الاتفاق بعد عودته إلى الأراضي التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية.

وقال عبدي إن جماعته لا تزال ملتزمة بحماية ما وصفه بإنجازات المنطقة الكردية في الشمال الشرقي.

وينص الاتفاق أيضا على دمج كل قوات سوريا الديمقراطية في وزارتي الدفاع والداخلية كأفراد وليس كوحدات كاملة كما سعت القوات.

ويلزم الاتفاق قوات سوريا الديمقراطية بطرد كل الشخصيات غير السورية المنتمية إلى حزب العمال الكردستاني، وهي جماعة كردية مسلحة خاضت تمردا استمر لعقود في تركيا.

وقالت شخصيات رفيعة المستوى من حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الاتفاق أزال عقبة رئيسية أمام عملية السلام التركية مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني.

(شاركت في التغطية مايا الجبيلي من بيروت ودارين باتلر من إسطنبول وسليمان الخالدي من عمّان وجنى شقير وأحمد الإمام من دبي وإيجي توكساباي من أنقرة – إعداد شيرين عبد العزيز ونهى زكريا ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم وحسن عمار)