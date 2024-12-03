قادة إسرائيليون يشيدون بحديث ترامب حول الرهائن

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من كريسبيان بالمر ونضال المغربي

القدس/القاهرة (رويترز) – أشاد زعماء إسرائيليون يوم الثلاثاء بتوعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأنه سيكون هناك “مشكلة خطيرة” في الشرق الأوسط ما لم يتم إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة قبل تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني.

وكان رد الفعل في غزة مختلفا.

وفي منشور على موقع تروث سوشيال لم يذكر فيه أي جماعة بعينها، قال ترامب إنه يجب إطلاق سراح الرهائن بحلول موعد تأديته اليمين.

وإذا لم يتم تلبية مطلبه، توعد ترامب قائلا “سيتلقى المسؤولون ضربات أشد من أي ضربات تلقاها شخص في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الطويل والحافل”.

واحتجزت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أكثر من 250 رهينة خلال هجومها على إسرائيل في 2023. وأُطلق سراح بعضهم أو تم تحريرهم، لكن لا يزال أكثر من نصفهم تقريبا في غزة حيث يُعتقد أن ثلثهم على الأقل لقوا حتفهم.

ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكثير من وزراء حكومته الشكر لترامب على كلماته القوية.

وقال نتنياهو في بداية اجتماع الحكومة “ركز الرئيس ترامب كلماته على مربط الفرس، على حماس، وليس على الحكومة الإسرائيلية، كما هو معتاد (في أماكن أخرى)”.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن تصريح ترامب أوضح للجميع من على حق ومن على باطل.

وأضاف “ذلك هو الطريق لاستعادة الرهائن. زيادة الضغوط والخسائر على حماس وأنصارها، وهزيمتهم، بدلا من الاستسلام لمطالبهم السخيفة”.

وعبرت أسر الرهائن عن امتنانها. وقال منتدى عائلات الرهائن “أصبح الأمر واضحا للجميع حاليا: لقد حان الوقت. لا بد من إعادتهم إلى منازلهم الآن”.