قبرص تدرس إنشاء منظمة أمنية إقليمية للشرق الأوسط

2دقائق

نيقوسيا (رويترز) – قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس يوم الثلاثاء إن بلاده تسعى إلى إنشاء منظمة إقليمية لتعزيز الأمن في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنها يمكن أن تكون منصة لترسيخ الاستقرار في أحد أكثر مناطق العالم اضطرابا.

وفي أول طرح علني للفكرة، قال الرئيس خريستودوليديس إن نيقوسيا تعمل على “تهيئة الظروف السياسية اللازمة” لإنشاء منظمة إقليمية للسلامة والتعاون.

وأضاف خلال مؤتمر في نيقوسيا “إذا شئتم، فإن شكلا من أشكال حلف شمال الأطلسي أو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الشرق الأوسط من شأنه أن يعزز فوائد تعزيز التعاون الإقليمي”.

وفي حين أن حلف شمال الأطلسي هو تحالف عسكري غربي، فإن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا هي امتداد لهيئة أنشئت أثناء الحرب الباردة لتعزيز التعاون بين الشرق والغرب.

وأكد خريستودوليديس أن قبرص مستعدة لقيادة هذه المبادرة، واضعة نفسها كجسر دبلوماسي بين أوروبا وجيرانها في الجنوب.

ولعبت قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، دور مركز إجلاء للمدنيين الأجانب الفارين من الصراعات في الشرق الأوسط وعمليات النقل الجوي من السودان ومناطق أخرى مضطربة.

كما عملت أيضا كممر بحري لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر رصيف مؤقت ثم عبر إسرائيل لاحقا.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)