قبرص مستعدة لدعم عمليات الإجلاء من الشرق الأوسط

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نيقوسيا (رويترز) – قال مسؤولون حكوميون يوم الأربعاء إن قبرص فعلت آلية تتيح لرعايا الدول الأخرى الذين يتم إجلاؤهم من الشرق الأوسط المرور بأمان عبر الجزيرة في ظل تفاقم الأزمة في المنطقة.

وقال وزير الخارجية قسطنطينوس كومبوس إن دولة واحدة هي التي طلبت مساعدة قبرص لإجلاء مدنيين، وعرضت السلطات القبرصية تسهيلات على تسع دول أخرى لمساعدة مجموعات أصغر على المغادرة. لكنه لم يحدد الدول.

وأضاف كومبوس أن في ظل استمرار عمل مطارات المنطقة، فإن استخدام الآلية القبرصية قد يكون غير ضروري.

وقال بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي وكبار مستشاري الحكومة للشؤون الأمنية “إذا أغلقت المطارات في المنطقة نتيجة لتطورات أمس، تدخل الخطة حيز التنفيذ”.

وكان يشير إلى الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران يوم الثلاثاء على إسرائيل ردا على حملتها العسكرية في وقت سابق ضد جماعة حزب الله المدعومة من إيران في لبنان، مما أدى إلى مقتل عدد من كبار قادة الجماعة.

وجرى إجلاء ما يقرب من 60 ألف شخص من لبنان عبر قبرص في عام 2006 خلال آخر صراع واسع النطاق بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية.

وقبرص هي أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى لبنان إذ تبعد عنها نحو 40 دقيقة بالطائرة وعشر ساعات بحرا. وقال مسؤولون قبارصة إن بعض الأفراد من لبنان بدأوا بالفعل في الوصول إلى الجزيرة على يخوت خاصة.