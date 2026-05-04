قتيلان بحادثة دهس في لايبزيغ بشرق ألمانيا

قُتل شخصان وأُصيب آخرون بجروح الإثنين، بعدما دهست سيارة مشاة في وسط مدينة لايبزيغ في شرق ألمانيا، فيما أعلنت الشرطة توقيف السائق من دون تحديد دوافع الحادث.

وقال رئيس بلدية لايبزيغ بوركهارد يونغ إن الحادث أسفر “للأسف عن مقتل شخصين”، بينما أظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام سيارة متضررة بشدة على مستوى الزجاج الأمامي وغطاء المحرك. وأكدت فرق الإطفاء الحصيلة نفسها.

وقالت الشرطة على منصة إكس “دهست سيارة عدة مشاة في شارع غريمايشه شتراسه قبل أن تفرّ. وتم توقيف السائق، ولم يعد يشكّل أي خطر”.

وقال يونغ في تصريحات للصحافة “لا نعرف شيئا دقيقا عن الدوافع، ولا نعرف شيئا عن منفذ” هذا الفعل.

وأفاد ممثل لفرق الإطفاء بوجود جريحين في حالة خطيرة، إضافة إلى القتيلين.

ووقع الحادث في أحد الشوارع الرئيسية المخصصة للمشاة في البلدة القديمة، حيث تنتشر المتاجر والمباني التاريخية، فيما انتشرت في المكان أعداد كبيرة من سيارات الشرطة والإسعاف والإطفاء.

وكانت متحدثة باسم الشرطة أشارت سابقا لوكالة فرانس برس، إلى أن الحادثة وقعت في وسط المدينة، مشيرة إلى وجود “وضع مربك”.

وشهدت ألمانيا في السنوات الأخيرة سلسلة هجمات دهس صدمت الرأي العام، لا سيما الهجوم الذي وقع في برلين في العام 2016، حين قاد تونسي شاحنة نحو حشد في سوق لعيد الميلاد ما أسفر عن مقتل 13 شخصا.

وفي العام 2024، شهدت مدينة ماغدبورغ هجوما مماثلا خلال سوق لعيد الميلاد، نفذه سعودي يتبنى أفكارا معادية للإسلام، ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 300.

كما شهدت ميونيخ في شباط/فبراير 2025 حادث دهس استهدف تظاهرة نقابية، أسفر عن مقتل امرأة وابنتها وإصابة نحو 30 شخصا.

