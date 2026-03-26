قتيلان وثلاثة جرحى إثر اعتراض صاروخ في أبوظبي
قُتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون جراء سقوط شظايا ناجمة عن صاروخ بالستي اعترضته الدفاعات الجوية الإماراتية على مشارف العاصمة أبوظبي، وفق ما أفاد مكتب أبوظبي الإعلامي.
وقال المكتب عبر منصة إكس “تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حادث نتيجة سقوط شظايا في شارع سويحان إثر الاعتراض الناجح لصاروخ بالستي من قبل الدفاعات الجوية”.
وأفاد بـ”مقتل شخصين من الجنسية الباكستانية والهندية، وتعرض ثلاث أشخاص لإصابات تتراوح ما بين البليغة والمتوسطة من الجنسية الإماراتية، الأردنية، والهندية”.
