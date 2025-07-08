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قتيلان ومصابان على الأقل في هجوم على سفينة يونانية بالبحر الأحمر

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أثينا/لندن (رويترز) – قال وفد ليبيريا خلال اجتماع للمنظمة البحرية الدولية يوم الثلاثاء إن اثنين من أفراد طاقم سفينة الشحن إترنيتي سي التي ترفع علم ليبيريا وتشغلها شركة يونانية لقيا حتفهما جراء هجوم بمسيرات وقوارب سريعة قبالة اليمن مساء الاثنين.

وهذه هي المرة الأولى منذ يونيو حزيران 2024 التي يقتل فيها بحارة في هجمات على سفن في البحر الأحمر، ليرتفع إجمالي قتلى هذه الهجمات إلى ستة.

وقال مسؤول في عملية أسبيدس التابعة للاتحاد الأوروبي، والمكلفة بالمساعدة في حماية حركة الشحن في البحر الأحمر، إن هجوم يوم الاثنين على إترنيتي سي على بعد 50 ميلا بحريا إلى الجنوب الغربي من ميناء الحديدة اليمني هو الثاني على سفينة تجارية في المنطقة منذ نوفمبر تشرين الثاني 2024.

وقبل ساعات من الهجوم، أعلن الحوثيون المتحالفون مع إيران مسؤوليتهم عن هجوم على الناقلة إم.في ماجيك سيز التي ترفع العلم الليبيري وتديرها شركة يونانية قبالة جنوب غرب اليمن يوم الأحد، وقالوا إن السفينة غرقت.

وقال مندوب ليبيريا في اجتماع المنظمة التابعة للأمم المتحدة “بينما تعاني ليبيريا صدمة وحزنا جراء الهجوم على ماجيك سيز، تلقينا بلاغا يفيد بتعرض إترنيتي سي لهجوم مروع هي الأخرى، مما أسفر عن مقتل اثنين من البحارة”.

وأفادت شركة كوزموشيب مانجمنت المشغلة للسفينة ومصادر بقطاع الأمن البحري لرويترز بأن اثنين على الأقل من أفراد الطاقم أصيبا، وأن السفينة تميل.

وقالت مصادر لرويترز إن إترنيتي سي التي تقل على متنها طاقما يضم 22 فردا، وهم 21 فلبينيا وروسي واحد، تعرضت لهجوم بقوارب مسيرة وقذائف صاروخية أُطلقت من قوارب سريعة مأهولة.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية